Таможня с начала года перечислила в бюджет 375,9 миллиарда — Finance.ua

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Таможня с начала года перечислила в бюджет 375,9 миллиарда

Казна и Политика
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Таможня с начала года перечислила в бюджет 375,9 миллиарда
Таможня с начала года перечислила в бюджет 375,9 миллиарда
Государственная таможенная служба Украины за январь-октябрь 2023 года перечислила в государственный бюджет 375,9 миллиарда гривен таможенных и других платежей, уплаченных украинским бизнесом и гражданами.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
«По результатам совершенных в течение октября 2023 таможенных оформлений импорта и экспорта товаров Государственная таможенная служба Украины перечислила в госбюджет 48,3 млрд грн таможенных и других платежей, уплаченных украинским бизнесом и гражданами», — сказано в сообщении.
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По сравнению с поступлениями в прошлом месяце, в октябре продолжилась тенденция по ежемесячному росту объемов уплаты в казну налогов от налогообложения внешнеэкономической деятельности.
По сравнению с сентябрем 2023 года поступления выросли на 5 млрд грн или 11,7% (соответственно в сентябре было перечислено — 43,3 млрд грн).
По сравнению с октябрем прошлого года (32,5 млрд грн) фактические поступления увеличились на 48,8% или на 15,8 млрд грн.
«В общей сложности за 10 месяцев 2023 года благодаря устойчивости и ответственности украинского бизнеса Гостаможслужба перечислила в госбюджет 375,9 млрд грн», — подытожили таможенники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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