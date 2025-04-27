Таможня получила от бизнеса самую высокую оценку за последнее десятилетие — Finance.ua
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Таможня получила от бизнеса самую высокую оценку за последнее десятилетие

Казна и Политика
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Таможня получила от бизнеса самую высокую оценку за последнее десятилетие
Таможня получила от бизнеса самую высокую оценку за последнее десятилетие
Интегральная оценка «Таможенного индекса» выросла до 3,4 балла из 5 возможных, что является самым высоким показателем за всю историю проведения исследования (3,24 балла в 2023 году). Несмотря на рост индекс остается в нейтральной плоскости.
Об этом свидетельствуют результаты опроса за 2024 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express в Украине.

Что улучшилось

Два из трех компонентов индекса показали улучшение: качество таможенных услуг и уровень коррупции. При этом оценка работы системы «Единое окно» несколько снизилась.
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Качество таможенных услуг и профессионализм должностных лиц получили самую низкую оценку среди составляющих индекса — 3,08 балла (против 2,76 в 2023 году).
  • 60% считают качество услуг удовлетворительным;
  • 22% оценивают ее как высокую, 2% — очень высокую;
  • 14% - низкую, 2% - очень низкую.
Уровень коррупции оценили в 3,53 балла (3,2 в 2023 году). Хотя 53% респондентов считают, что он не изменился, 23% отмечают его незначительное уменьшение, а 18% существенное. Лишь 6% считают, что коррупция выросла (против 14% в прошлом году).
Система «Единое окно» традиционно имеет высокую оценку среди компонентов индекса, хотя в этом году она снизилась до 3,59 балла (с 3,77 в 2023 году). Работу системы оценивают положительно 45% (хорошо) и 12% (очень хорошо), 33% считают ее удовлетворительной, а 10% выразили негативные оценки.
  • 45% оценили систему как «хорошо»;
  • 12% - «очень хорошо»;
  • 33% - «удовлетворительно»;
  • 10% - «плохо».

С какими таможенными проблемами сталкиваются компании

Бизнес чаще всего жалуется на контроль со стороны Госпотребслужбы и взаимодействие с отделом таможенной стоимости. Проблемы с корректировкой таможенной стоимости указали 60% респондентов (46% в 2023 году, 37% в 2022-м).
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Дополнительный таможенный контроль проходили 39% компаний, задержки без объяснений — 34%, физическое освидетельствование с полной выгрузкой товара — 22%. О переклассификации кода УКТВЭД сообщили 38% (27% в прошлом году).
70% компаний планируют получить статус АЭО или отдельные упрощения. Процедурой общего транзита пользуются 20% (14% в 2023 году), транзитными упрощениями — 15% (4% в прошлом году).
30% компаний меняли место таможенного оформления за последний год, но в 71% случаев это не связано с проблемами оформления.
По материалам:
Forbes.ua
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