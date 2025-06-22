Стало известно, сколько нацкешбека начислили украинцам в апреле — Finance.ua

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Стало известно, сколько нацкешбека начислили украинцам в апреле

Казна и Политика
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Стало известно, сколько нацкешбека начислили украинцам в апреле
Стало известно, сколько нацкешбека начислили украинцам в апреле
В сентябре 2024 року стартовала программа «Национальный кешбэк», в рамках которой украинцы могут получать компенсацию в размере 10% от стоимости товаров украинского производства. За все время действия программы государство уже выплатило более 2,4 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Сколько средств получили в апреле

По опубликованным данным, в апреле 2025 года 3,4 млн украинцев получили кешбэк на общую сумму 445 миллионов гривен за покупки товаров украинского производства.
Это самая большая сумма за месяц после начала действия программы. В марте украинцам выплатили 443 млн грн кешбэка.

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В «Дії» напомнили, что полученные средства разрешается тратить на благотворительность, оплату коммунальных услуг, покупку медикаментов или книг.
Следует отметить, по словам Дениса Шмыгаля, программа стимулирования отечественного производства «Национальный кешбэк» должна запустить спираль экономического роста для украинского бизнеса; она является стратегической и будет продолжаться и далее.

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По материалам:
Finance.ua
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