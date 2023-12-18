Таможня ФРГ предупредила, что будет конфисковывать посылки из рф — Finance.ua

Таможня ФРГ предупредила, что будет конфисковывать посылки из рф Сегодня 18:00 — Мир

Таможня ФРГ предупредила, что будет конфисковывать посылки из рф

В канун Рождественских праздников таможня Германии напомнила, что на импорт из россии распространяется запрет в отношении широкого круга товаров из-за введенных санкций за агрессию против Украины. Ведомство предупредило, что будет изымать из посылок подсанкционные товары.

Об этом говорится в пресс-релизе таможни ФРГ.

В документе отмечается, что «из-за дестабилизационных действий россии в отношении Украины, Совет ЕС принял Регламент (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года, запрещающий ввоз в Европейский Союз различных категорий товаров».

Читайте также Германия отправляет Украине крупнейшую партию «зимней» гуманитарной помощи

Этот список охватывает множество товаров, типичных для отправки в посылках на праздники, таких как целлюлоза, бумага, древесина, изделия из дерева, камни, драгоценные металлы, папиросы, пластмасса и химическая продукция, включая косметику.

Таможня подчеркнула, что подсанкционные товары из россии могут быть изъяты и конфискованы. Однако в сообщении отмечается, что подарочные посылки от частных лиц из россии другим частным лицам в ЕС не подпадают под санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.