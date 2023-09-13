Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика) — Finance.ua
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Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика)

Криминал
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Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика)
Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика)
В течение января-августа 2023 года работники Государственной таможенной службы выявили нарушения таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на 6,7 млрд грн.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
«В течение января-августа 2023 года выявлено 8110 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 6,7 млрд грн (стоимостной показатель увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — говорится в сообщении.
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Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 559 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на 398 млн грн;
  • продовольственных товаров на 58 млн грн;
  • валюты на 66 млн грн;
  • транспортных средств на 37 млн грн.
Непосредственно таможнями рассмотрено 2269 дел о нарушении таможенных правил.
Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 81,6 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 48 млн грн.
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На рассмотрение таможнями передано в суд 4451 дело о нарушении таможенных правил на 2 млрд грн.
По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,5 млрд грн (конфискация — 800 млн грн, штрафы — 718 млн грн).
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua

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По материалам:
Finance.ua
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