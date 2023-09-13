Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика) — Finance.ua

Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика) Сегодня 07:47 — Криминал

Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда (инфографика)

В течение января-августа 2023 года работники Государственной таможенной службы выявили нарушения таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на 6,7 млрд грн.

Об этом сообщает Гостаможслужба

«В течение января-августа 2023 года выявлено 8110 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 6,7 млрд грн (стоимостной показатель увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — говорится в сообщении.

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Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 559 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 398 млн грн;

продовольственных товаров на 58 млн грн;

валюты на 66 млн грн;

транспортных средств на 37 млн грн.

Непосредственно таможнями рассмотрено 2269 дел о нарушении таможенных правил.

Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 81,6 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 48 млн грн.

На рассмотрение таможнями передано в суд 4451 дело о нарушении таможенных правил на 2 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,5 млрд грн (конфискация — 800 млн грн, штрафы — 718 млн грн).

Инфографика: customs.gov.ua

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