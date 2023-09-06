СБУ раскрыла коррупционные схемы в налоговой и на таможне — Finance.ua

СБУ раскрыла коррупционные схемы в налоговой и на таможне Сегодня 15:31 — Криминал

СБУ раскрыла коррупционные схемы в налоговой и на таможне, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности уличила в коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По результатам оперативных мероприятий задержаны 4 должностных лица таможенных органов, а чиновники из налоговой уже уведомлены о подозрении.

Установлено, что руководитель одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в $5 тыс. у местного предпринимателя. Взамен обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

По материалам СБУ она уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки «помогали» бизнесменам ввозить свои товары «по ускоренной процедуре», а также «обходить» обязательные импортные платежи.

Фото: ssu.gov.ua

Так, в Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который «занижал» для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.

Каждый месяц чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых «оценивал» в $500.

Во Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста «Краковец», который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений.

В случае отказа — угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

В Житомире по материалам СБУ перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный — начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за «беспрепятственный» ввоз иностранных товаров в Украину.

По всем разоблаченным фактам ведутся расследования для привлечения к ответственности всех виновных.

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