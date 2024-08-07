Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика)

Криминал
29
Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика)
Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика)
В январе-июле 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 5 852 нарушения таможенных правил на сумму 15,6 млрд грн. Стоимость увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Читайте также
По 1678 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 292,6 млн гривен. В частности:
  • промышленных товаров на сумму около 200 млн грн;
  • продовольственных товаров на сумму свыше 43,3 млн грн;
  • транспортных средств на сумму 47,5 млн грн;
  • валюты на сумму 1,8 млн грн.
По 1893 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административных взысканий в виде штрафа на сумму 50,8 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 47,7 млн ​​грн.
Читайте также
На рассмотрение в суд таможни передали 3096 дел о нарушении таможенных правил на сумму 12,7 млрд грн.
По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,5 млрд грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.