Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика) — Finance.ua

Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика) Сегодня 11:45 — Криминал

Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 16 миллиардов (инфографика)

В январе-июле 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 5 852 нарушения таможенных правил на сумму 15,6 млрд грн. Стоимость увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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По 1678 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 292,6 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму около 200 млн грн;

продовольственных товаров на сумму свыше 43,3 млн грн;

транспортных средств на сумму 47,5 млн грн;

валюты на сумму 1,8 млн грн.

По 1893 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административных взысканий в виде штрафа на сумму 50,8 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 47,7 млн ​​грн.

На рассмотрение в суд таможни передали 3096 дел о нарушении таможенных правил на сумму 12,7 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,5 млрд грн.

Инфографика: customs.gov.ua

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