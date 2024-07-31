Коррупция в Украине стала более эпизодической — USAID — Finance.ua
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Коррупция в Украине стала более эпизодической — USAID

Криминал
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Коррупция в Украине стала более эпизодической — USAID
Коррупция в Украине стала более эпизодической — USAID
Коррупция в Украине стала более эпизодической, а не системной. Однако чтобы ее преодолеть, нужны усилия на всех уровнях.
Об этом в интервью Суспільному заявила администратор USAID Саманта Павер.
«Если вы спрашиваете, что еще можно сделать, то это обеспечить поддержку антикоррупционной борьбы на всех уровнях власти и чтобы каждый гражданин осознал: каждый гражданин является участником этой борьбы. Каждый гражданин — тот, кого могут попросить дать взятку, кто может сообщить об этом или не сообщить», — сказала Павер.
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Она также добавила, что «есть секторы, где коррупция все еще является проблемой, и если антикоррупционные усилия приостановятся, это значительно усложнит масштабную реконструкцию».
«Люди устали от боли, которую путин и его силы нанесли украинским семьям. Этот конфликт так или иначе коснулся каждой отдельной семьи. Однако нужно найти способ продолжать вкладывать энергию в эту борьбу и понимать, что это усилия всего общества, которые будут действительно важны не только для победы в этой войне и возвращения территорий Украины, но и для того, чтобы иметь экономику, готовую к более полной интеграции с европейской экономикой», — подчеркнула администратор USAID.
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Павер отметила, что Украина оказалась в большой «яме» из-за многолетней системной коррупции практически во всех министерствах.
«Поэтому это не произойдет мгновенно, но коррупцию можно искоренить, если она станет проблемой каждого, делом каждого, а не только сосредотачивающейся на этом общественной организации или журналистов или официального антикоррупционного органа», — заявила она.
По материалам:
suspilne.media
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