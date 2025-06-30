Коррупция в «Укрзализныце»: разоблачены миллионные хищения на красках и линолеуме — Finance.ua

Коррупция в «Укрзализныце»: разоблачены миллионные хищения на красках и линолеуме
НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к завладению средствами АО «Укрзализныця» на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума.
По данным следствия, в 2022 году организатор группы через подконтрольных должностных лиц филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» создал условия для определения заранее согласованных обществ победителями упрощенных закупок красок и линолеума для нужд УЗ.
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Если в тендере участвовала неподконтрольная компания или ценовое предложение было слишком низким, его отменяли.
В дальнейшем между АО «Укрзализныця» и обществами-победителями заключались соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.
Из-за такой схемы с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. «Укрзализныця» понесла убытки на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.
Кому сообщили о подозрении
О подозрении сообщили 5 лицам:
- организатору группы;
- двум представителям предприятий поставщиков;
- бывшему заместителю филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця»";
- менеджеру — начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала «ЦЗО «АО «Укрзализныця»».
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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