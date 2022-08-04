ІТ-компании могут проще получить «золотые визы» в ОАЭ — Finance.ua
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ІТ-компании могут проще получить «золотые визы» в ОАЭ

Личные финансы
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ІТ-компании могут проще получить «золотые визы» в ОАЭ
ІТ-компании могут проще получить «золотые визы» в ОАЭ
Министерство экономики ОАЭ запустило инициативу под названием NextGenFDI. Ее цель — привлечь в государство больше ІТ-компаний и создать для них условия для масштабирования. Некоторым партнерам обещают «золотые визы».
Вот что предполагает инициатива NextGenFDI:
  • облегчение выдачи оптовых или «золотых» виз;
  • ускорение банковского обслуживания;
  • предоставление стимулов аренде коммерческих и жилых помещений для передовых технологических компаний, намеревающихся переехать в ОАЭ.
Как будут выбирать? В министерстве говорят, что универсального подхода к выбору компаний не существует. Однако компании с большим количеством разработчиков, специалистами по обработке данных, инженерами по искусственному интеллекту, специалистами по интерфейсу и сложными профилями программистов будут в приоритете.
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Кто сможет получить «золотую» визу, также не сообщается. Однако на сайте министерства экономики указано, что большинство компаний, которые захотят стать участниками инициатив, получат и соответствующую визу. Инициатива NextGenFDI — это первый интегрированный пакет, который облегчает создание компании и предлагает банковские, визовые услуги и услуги по недвижимости упрощенным способом через общегосударственный подход.
Эта инициатива поддерживает Национальную стратегию ОАЭ по привлечению и удержанию талантов, а также Национальную программу для программистов, цель которой — создание 1000 новых цифровых компаний.
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По материалам:
Ain.Ua
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