ІТ-ФОПы в Украине массово закрываются

Украинский ІТ-рынок переживает одну из самых заметных трансформаций за последние годы. Количество ІТ-ФЛП в Украине за 2025−2026 годы сократилось сразу на 21% — это самое большое падение с момента начала наблюдений в 2016 году.
На фоне массовых закрытий предпринимателей айтишники все чаще переходят на гиг-контракты и другие форматы сотрудничества, а количество новых ФЛП упало почти вдвое.
За год украинский ІТ-сектор потерял более 56 тысяч ФЛП. Если к 2024 году количество ІТ-предпринимателей стабильно росло, то теперь рынок показал наибольшее сокращение за весь период исследований.
Самым распространенным направлением остается КВЭД «Компьютерное программирование» — на него приходится 67% всех ІТ-ФЛП. В то же время, против 2025 года их стало на 35 тысяч меньше. Если в прошлом году падение составило 6%, то теперь 21%.
Существенное сокращение также произошло в областях:
«Обработка данных» — минус 26,5%;
«Вебпорталы» — минус 26%.
В то же время новых ІТ-ФОПов тоже стало гораздо меньше. За период с февраля 2025 по февраль 2026 года в Украине зарегистрировали 14,5 тысяч новых предпринимателей в сфере ІТ, тогда как годом ранее — 26,7 тысяч.
Айтишники переходят на другие форматы работы
Одной из главных причин сокращения ФЛПов называют изменение моделей трудоустройства в ІТ.
По данным рынка, если в конце 2024 года в качестве ФЛП работали 62% айтишников, то уже в 2025 году этот показатель снизился до 53%.