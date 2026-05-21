ІТ-ФОПы в Украине массово закрываются Сегодня 12:03

Айтишник-ФЛП

Украинский ІТ-рынок переживает одну из самых заметных трансформаций за последние годы. Количество ІТ-ФЛП в Украине за 2025−2026 годы сократилось сразу на 21% — это самое большое падение с момента начала наблюдений в 2016 году.

На фоне массовых закрытий предпринимателей айтишники все чаще переходят на гиг-контракты и другие форматы сотрудничества, а количество новых ФЛП упало почти вдвое.

Об этом свидетельствует аналитика DOU

Количество ІТ-ФЛП в Украине рекордно упало

За год украинский ІТ-сектор потерял более 56 тысяч ФЛП. Если к 2024 году количество ІТ-предпринимателей стабильно росло, то теперь рынок показал наибольшее сокращение за весь период исследований.

Самым распространенным направлением остается КВЭД «Компьютерное программирование» — на него приходится 67% всех ІТ-ФЛП. В то же время, против 2025 года их стало на 35 тысяч меньше. Если в прошлом году падение составило 6%, то теперь 21%.

Существенное сокращение также произошло в областях:

«Обработка данных» — минус 26,5%;

«Вебпорталы» — минус 26%.

В то же время новых ІТ-ФОПов тоже стало гораздо меньше. За период с февраля 2025 по февраль 2026 года в Украине зарегистрировали 14,5 тысяч новых предпринимателей в сфере ІТ, тогда как годом ранее — 26,7 тысяч.

Айтишники переходят на другие форматы работы

Одной из главных причин сокращения ФЛПов называют изменение моделей трудоустройства в ІТ.

По данным рынка, если в конце 2024 года в качестве ФЛП работали 62% айтишников, то уже в 2025 году этот показатель снизился до 53%.

В свою очередь растет популярность:

гиг-контрактов;

формата Дія Employment;

официального трудоустройства за границей.

Доля гиг-контракторов и работников по модели Дія Employment за год выросла с 14% до 20%.

Дополнительно на ситуацию повлияли изменения налоговых правил и обязательная уплата ЕСВ, из-за чего в первом квартале 2025 года зафиксировали рекордную волну закрытий — более 16,6 тысяч ІТ-ФЛП.

Доля женщин в ІТ-ФЛП впервые начала снижаться

Еще одна заметная тенденция — сокращение доли женщин среди ІТ-предпринимателей.

После стабильного роста с 2019 по 2025 год показатель начал падать. Если в прошлом году женщины составляли 31% ІТ-ФЛП, то теперь — 28,7%.

Среди новых ФЛП мужчин также оказалось больше — 7862 против 6672 женщин.

Высокая доля женщин сохраняется в направлениях:

«Обработка данных»;

«Консультирование»;

«Вебпорталы».

В то же время ІТ-ФЛП остаются одними из самых стабильных предпринимателей в Украине. В среднем такие ФОП работают около четырех лет, а некоторые компании остаются активными на рынке десятилетиями.

Ранее мы сообщали , что каждый второй айтишник боится потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.

