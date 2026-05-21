ІТ-ФОПы в Украине массово закрываются

Украинский ІТ-рынок переживает одну из самых заметных трансформаций за последние годы. Количество ІТ-ФЛП в Украине за 2025−2026 годы сократилось сразу на 21% — это самое большое падение с момента начала наблюдений в 2016 году.
На фоне массовых закрытий предпринимателей айтишники все чаще переходят на гиг-контракты и другие форматы сотрудничества, а количество новых ФЛП упало почти вдвое.
Об этом свидетельствует аналитика DOU.

Количество ІТ-ФЛП в Украине рекордно упало

За год украинский ІТ-сектор потерял более 56 тысяч ФЛП. Если к 2024 году количество ІТ-предпринимателей стабильно росло, то теперь рынок показал наибольшее сокращение за весь период исследований.
Самым распространенным направлением остается КВЭД «Компьютерное программирование» — на него приходится 67% всех ІТ-ФЛП. В то же время, против 2025 года их стало на 35 тысяч меньше. Если в прошлом году падение составило 6%, то теперь 21%.
Существенное сокращение также произошло в областях:
  • «Обработка данных» — минус 26,5%;
  • «Вебпорталы» — минус 26%.
В то же время новых ІТ-ФОПов тоже стало гораздо меньше. За период с февраля 2025 по февраль 2026 года в Украине зарегистрировали 14,5 тысяч новых предпринимателей в сфере ІТ, тогда как годом ранее — 26,7 тысяч.
Айтишники переходят на другие форматы работы

Одной из главных причин сокращения ФЛПов называют изменение моделей трудоустройства в ІТ.
По данным рынка, если в конце 2024 года в качестве ФЛП работали 62% айтишников, то уже в 2025 году этот показатель снизился до 53%.
В свою очередь растет популярность:
  • гиг-контрактов;
  • формата Дія Employment;
  • официального трудоустройства за границей.
Доля гиг-контракторов и работников по модели Дія Employment за год выросла с 14% до 20%.
Дополнительно на ситуацию повлияли изменения налоговых правил и обязательная уплата ЕСВ, из-за чего в первом квартале 2025 года зафиксировали рекордную волну закрытий — более 16,6 тысяч ІТ-ФЛП.

Доля женщин в ІТ-ФЛП впервые начала снижаться

Еще одна заметная тенденция — сокращение доли женщин среди ІТ-предпринимателей.
После стабильного роста с 2019 по 2025 год показатель начал падать. Если в прошлом году женщины составляли 31% ІТ-ФЛП, то теперь — 28,7%.
Среди новых ФЛП мужчин также оказалось больше — 7862 против 6672 женщин.
Высокая доля женщин сохраняется в направлениях:
  • «Обработка данных»;
  • «Консультирование»;
  • «Вебпорталы».
В то же время ІТ-ФЛП остаются одними из самых стабильных предпринимателей в Украине. В среднем такие ФОП работают около четырех лет, а некоторые компании остаются активными на рынке десятилетиями.
Ранее мы сообщали, что каждый второй айтишник боится потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.
Светлана Вышковская
