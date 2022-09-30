SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов — Finance.ua

SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов Сегодня 22:01 — Финтех и Карты

SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов

Международная платежная система SWIFT заключила соглашение с поставщиком оракулов Chainlink для тестирования платежных транзакций с использованием различных блокчейнов.

Об этом сообщили соучредитель Chainlink Сергей Назаров и директор по стратегическому развитию SWIFT Джонатан Эренфельд Соле на конференции SmartCon 2022 в Нью-Йорке.

Для начальной проверки концепции SWIFT будет использоваться протокол межсетевого взаимодействия Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Он позволит традиционным финансовым организациям получить доступ к цифровым активам и фиатным деньгам на одной платформе. При этом транзакции могут происходить через разные блокчейны. Благодаря протоколу CCIP SWIFT будет сообщать о передаче криптоактивов практически во всех блокчейнах.

Сотрудничество двух компаний позволит финансовым учреждениям использовать возможности блокчейна без разработки новых сервисов. Кроме того, не потребуется модификации устаревших систем, поскольку это привело бы к существенным затратам.

Назаров добавил, что инициатива ускорит внедрение блокчейна и технологии распределенного реестра (DLT) на финансовые рынки.

Напомним, что в сентябре платежная система SWIFT запустила пилотный проект вместе с финтех-компанией Symbiont. Цель — предоставление точных данных финансовым компаниям с помощью технологий блокчейна. К инициативе присоединились финансовые гиганты Vanguard, Citigroup, American Century Investments и Northern Trust. Эксперты отрасли отмечают, что новый подход поможет глобальному банковскому оператору повысить свою актуальность, когда в разных странах появятся собственные цифровые активы (CBDC).

noworries По материалам:

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