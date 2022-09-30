SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов

Финтех и Карты
39
SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов
SWIFT начнет тестировать операции на основе блокчейнов
Международная платежная система SWIFT заключила соглашение с поставщиком оракулов Chainlink для тестирования платежных транзакций с использованием различных блокчейнов.
Об этом сообщили соучредитель Chainlink Сергей Назаров и директор по стратегическому развитию SWIFT Джонатан Эренфельд Соле на конференции SmartCon 2022 в Нью-Йорке.
Для начальной проверки концепции SWIFT будет использоваться протокол межсетевого взаимодействия Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Он позволит традиционным финансовым организациям получить доступ к цифровым активам и фиатным деньгам на одной платформе. При этом транзакции могут происходить через разные блокчейны. Благодаря протоколу CCIP SWIFT будет сообщать о передаче криптоактивов практически во всех блокчейнах.
Читайте также
Сотрудничество двух компаний позволит финансовым учреждениям использовать возможности блокчейна без разработки новых сервисов. Кроме того, не потребуется модификации устаревших систем, поскольку это привело бы к существенным затратам.
Назаров добавил, что инициатива ускорит внедрение блокчейна и технологии распределенного реестра (DLT) на финансовые рынки.
Напомним, что в сентябре платежная система SWIFT запустила пилотный проект вместе с финтех-компанией Symbiont. Цель — предоставление точных данных финансовым компаниям с помощью технологий блокчейна. К инициативе присоединились финансовые гиганты Vanguard, Citigroup, American Century Investments и Northern Trust. Эксперты отрасли отмечают, что новый подход поможет глобальному банковскому оператору повысить свою актуальность, когда в разных странах появятся собственные цифровые активы (CBDC).
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.