«Свыше 130 стран работают над CBDC. Это 98% мирового ВВП» — отчет Atlantic Council Сегодня 23:19 — Криптовалюта

«Свыше 130 стран работают над CBDC. Это 98% мирового ВВП» — отчет Atlantic Council

Аналитический центр Atlantic Council представил масштабный отчет по CBDC.

Он указывает, что практически все страны ужесточили работу по созданию систем CBDC (цифровых валют центральных банков). А некоторые из них уже почти завершили работу.

Согласно данным Atlantic Council, 130 стран рассматривают возможность внедрения CBDC. Совокупно эти страны создают 98% мирового ВВП. Это огромный рост по сравнению с маем 2020 года, когда только 35 стран изучали перспективы внедрения цифровых валют.

В то же время 64 государства уже находятся на продвинутом этапе CBDC. Они закончили начальную разработку, проводят пилотные испытания или даже перешли в фазу массового использования.

Среди этого списка значатся 19 стран G20. Единственным исключением стали США, где использование розничного CBDC остается под вопросом. Особенно на фоне протестов многих штатов.

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Другие банки G7, включая Англию и Японию, разрабатывают прототипы CBDC и консультируются с государственным и частным секторами по финансовой конфиденциальности. Однако США продвигаются по оптовой (банковской) CBDC. В настоящее время существует 12 международных оптовых проектов CBDC.

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