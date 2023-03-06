Цифровая рупия: Резервный банк Индии приступил к тестированию автономных функций CBDC — Finance.ua

Цифровая рупия: Резервный банк Индии приступил к тестированию автономных функций CBDC Сегодня 20:18 — Криптовалюта

Цифровая рупия: Резервный банк Индии приступил к тестированию автономных функций CBDC

Запущенная в прошлом году цифровая валюта центрального банка Индии (CBDC), цифровая рупия, тестируется на работоспособность в автономном (офлайн) режиме.

Об этом сообщает India Today , ссылаясь на исполнительного директора Резервного банка Индии (RBI) Аджая Кумара Чоудхари.

RBI — центральный банк и регулирующий орган Индии, 1 ноября 2022 года запустил пилотный проект оптового сегмента цифровой рупии, подключив 50 000 пользователей и 5 000 продавцов для тестирования в реальных условиях. По состоянию на 25 февраля через оптовые CBDC было совершено 800 000 транзакций на сумму около 134 миллиона долларов.

Опираясь на этот прогресс, Чоудхари сообщил, что RBI изучает автономную функциональность CBDC. В беседе с CNBC TV18 он заявил, что RBI оценивает потенциал CBDC для трансграничных транзакций и связи с устаревшими системами в других странах.

«Мы с нетерпением ждем участия частного сектора и финансовых технологий в CBDC. Мы увидим их вклад, особенно в оффлайн и трансграничных транзакциях CBDC», — сказал он.

Более того, выступая от имени RBI, Чоудхари сказал, что CBDC вскоре станет средством обмена, и цифровая валюта будет иметь все функции физической валюты, включая анонимность.

Чоудхари также добавил, что CBDC в конечном счете станет заменой криптовалют.

cryptomisto По материалам:

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