Свет будут отключать до 3 раз в день: появились новые графики отключения в Киеве — Finance.ua

Свет будут отключать до 3 раз в день: появились новые графики отключения в Киеве
Согласно предварительному расписанию, электроэнергию будут выключать на 8-12 часов. После ракетной атаки вводят экстренные аварийные отключения вне графика.
Об этом свидетельствуют новые графики, предоставленные поставщиком электроэнергии Yasno.
Также Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.
Справка Finance.ua:
- Ракетная атака по энергетическим объектам Украины, которую россия провела утром 31 октября, обошлась в 400-600 млн дол. Эта сумма превышает годовые бюджеты Новосибирска или Екатеринбурга — третьего и четвертого по величине городов россии
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