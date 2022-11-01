Свет будут отключать до 3 раз в день: появились новые графики отключения в Киеве — Finance.ua
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Свет будут отключать до 3 раз в день: появились новые графики отключения в Киеве

Энергетика
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Согласно предварительному расписанию, электроэнергию будут выключать на 8-12 часов. После ракетной атаки вводят экстренные аварийные отключения вне графика.
Об этом свидетельствуют новые графики, предоставленные поставщиком электроэнергии Yasno.
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Также Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

Справка Finance.ua:

  • Ракетная атака по энергетическим объектам Украины, которую россия провела утром 31 октября, обошлась в 400-600 млн дол. Эта сумма превышает годовые бюджеты Новосибирска или Екатеринбурга — третьего и четвертого по величине городов россии
По материалам:
Finance.ua
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