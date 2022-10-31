У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы — Finance.ua

У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы Сегодня 15:55 — Энергетика

У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявляет, что у компании закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, а денег на закупку нового не хватает.

Соответствующее сообщение обнародовано в Facebook Группы ДТЭК.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных „волн атак“, которые происходят с 10 октября», — отметил Сахарук, комментируя ситуацию в энергосистеме Украины после очередного массированного удара оккупантов.

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Также, по его словам, у компании есть сложности с закупкой оборудования в связи с его стоимостью.

«Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого», — отметил Сахарук.

Сейчас, по его словам, ДТЭК работает над тем, как все же приобрести оборудование или получить его от партнеров. Причем, как утверждает Сахарук, это проблема не только ДТЭК.

«Сейчас это проблема у всех энергетиков», — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что благодаря тому, что за предыдущие 5 лет «Укрэнерго» провела масштабное обновление энергетического оборудования, компания имеет большой аварийный запас для оперативного выполнения ремонтов.

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