У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы — Finance.ua
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У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы

Энергетика
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У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы
У ДТЭК закончилось оборудование для восстановления энергосистемы
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявляет, что у компании закончилось оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры, а денег на закупку нового не хватает.
Соответствующее сообщение обнародовано в Facebook Группы ДТЭК.
«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных „волн атак“, которые происходят с 10 октября», — отметил Сахарук, комментируя ситуацию в энергосистеме Украины после очередного массированного удара оккупантов.
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Также, по его словам, у компании есть сложности с закупкой оборудования в связи с его стоимостью.
«Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого», — отметил Сахарук.
Сейчас, по его словам, ДТЭК работает над тем, как все же приобрести оборудование или получить его от партнеров. Причем, как утверждает Сахарук, это проблема не только ДТЭК.

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«Сейчас это проблема у всех энергетиков», — подчеркнул он.
Напомним, ранее глава Оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что благодаря тому, что за предыдущие 5 лет «Укрэнерго» провела масштабное обновление энергетического оборудования, компания имеет большой аварийный запас для оперативного выполнения ремонтов.
По материалам:
Finance.ua
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