В ДТЭК предупредили о новых аварийных отключениях электроэнергии — Finance.ua

В ДТЭК предупредили о новых аварийных отключениях электроэнергии Сегодня 10:23 — Энергетика

В ДТЭК предупредили о новых аварийных отключениях электроэнергии

Из-за массированных российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в компании ДТЭК предупреждают об аварийных отключениях электроэнергии.

Как отмечается в Facebook компании, сейчас Украина отбивает атаки врага. А энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, по которой в это утро был нанесен очередной удар российских террористов.

«Хотим предупредить об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сегодня», — пишут в ДТЭК.

Также украинцев призвали экономить электроэнергию, выключать или ограничивать использование энергоемких приборов.

Таким образом мы поможем энергетикам скорее решить проблемы со светом.

Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не актуальны.

Справка Finance.ua:

сегодня российские войска нанесли ракетный удар по территории Украины;

разрушен ряд объектов критической инфраструктуры в нескольких регионах.



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