«Суши-кулич»: какие тренды и сколько стоит испечь пасху в 2026 (инфографика)
Готовиться к Пасхе в стране начинают едва ли не с начала года, считают ее одним из самых любимых праздников.
В этом году стоимость празднования по сравнению с прошлым годом существенно выросла, однако хотя инфляция бьет по карману украинцев, это вряд ли повлияет на намерения большинства наших сограждан создать родным и близким неповторимую Пасхальную атмосферу.
Эксперты codes.com.ua проанализировали некоторые статистические данные и выявили интересную тенденцию — несмотря на рост цен, украинцы стали гораздо чаще искать идеи для интересных Пасхальных подарков.
Изменения интересов украинцев за год
Кулинарные запросы (рецепты пасхи, идеи для пасхальных яиц, традиционные праздничные блюда) «просели» на 5%, но это можно объяснить выбором альтернативных источников информации типа Instagram или TikTok.
На 5% выросла заинтересованность в пасхальных религиозных обрядах и традициях празднования. Однако это уже устоявшаяся тенденция.
Настоящая сенсация произошла в сегменте поиска подарков, праздничных корзин и вообще Пасхального шопинга — рост 57,1% (!)
Пасхальная корзина
Пасхальная корзина, наполненная вкусностями — настоящий символ праздника. Центральное место в нем занимает кулич. Стоимость приготовления такой выпечки зависит от рецепта, однако если остановиться на классическом варианте, самостоятельное приготовление кулича в этом году обойдется в среднем в 264 грн. Это на 30,7% дороже, чем в прошлом году.
Вот продукты для домашнего кулича, сформировавшие такую себестоимость, по ценам сети АТБ:
Интересно, что в этом году возрос интерес к нестандартным вариантам праздничной выпечки — например, по семейному рецепту Ивана Франко с использованием свежих домашних яиц или с разнообразными начинками (шоколадом, фисташковым кремом, карамелью).
Больше всего удивляет суши-кулич: вместо теста, цукатов или изюма — рис и лосось. Рецепт дискуссионный, но почему бы не поэкспериментировать?
В 2025 году за классический набор продуктов из колбасы, сыра, яиц, хлеба, хрена и свечей в среднем приходилось выложить 1124,77 грн.
Специалисты проанализировали цены на указанные товары в популярных украинских сетевых супермаркетах АТБ, Сильпо, Auchan, Novus, Metro. Как оказалось, средняя стоимость пасхальной корзины составляет 1429,93 грн, что означает подорожание почти на 27%. Лидеры роста цены — яйца, колбасы и сыр: +17,1%, +29% и +46,5% соответственно.
Самая дешевая корзина:
- АТБ — 1292,17 грн,
- самая дорогая — в Novus — 1638,18 грн.
Однако отдельные продукты из корзины можно приобрести дешевле, чем в АТБ. К примеру, твердый сыр выгоднее купить в Сильпо, а яйца — в Ашане. То есть реально выйти и на меньшую общую стоимость.
Напомним, в 2025 году пасхальный тренд был на «дубайские» куличи с фисташковым кремом и маскарпоне, которые заполонили социальные сети украинцев. Такой деликатес в кондитерских стоил от 1225 до 1650 грн, тогда как в магазинах подобные изделия продавались в 10 раз дешевле — от 189 до 619 грн.
