«Суши-кулич»: какие тренды и сколько стоит испечь пасху в 2026 (инфографика) Сегодня 17:04

Готовиться к Пасхе в стране начинают едва ли не с начала года, считают ее одним из самых любимых праздников.

В этом году стоимость празднования по сравнению с прошлым годом существенно выросла, однако хотя инфляция бьет по карману украинцев, это вряд ли повлияет на намерения большинства наших сограждан создать родным и близким неповторимую Пасхальную атмосферу.

идеи для интересных Пасхальных подарков. Эксперты codes.com.ua проанализировали некоторые статистические данные и выявили интересную тенденцию — несмотря на рост цен, украинцы стали гораздо чаще искать

Изменения интересов украинцев за год

Кулинарные запросы (рецепты пасхи, идеи для пасхальных яиц, традиционные праздничные блюда) «просели» на 5%, но это можно объяснить выбором альтернативных источников информации типа Instagram или TikTok.

На 5% выросла заинтересованность в пасхальных религиозных обрядах и традициях празднования. Однако это уже устоявшаяся тенденция.

Настоящая сенсация произошла в сегменте поиска подарков, праздничных корзин и вообще Пасхального шопинга — рост 57,1% (!)

Пасхальная корзина

Пасхальная корзина, наполненная вкусностями — настоящий символ праздника. Центральное место в нем занимает кулич. Стоимость приготовления такой выпечки зависит от рецепта, однако если остановиться на классическом варианте, самостоятельное приготовление кулича в этом году обойдется в среднем в 264 грн. Это на 30,7% дороже, чем в прошлом году.

Вот продукты для домашнего кулича, сформировавшие такую ​​себестоимость, по ценам сети АТБ:

АІ инфографика finance.ua

Интересно, что в этом году возрос интерес к нестандартным вариантам праздничной выпечки — например, по семейному рецепту Ивана Франко с использованием свежих домашних яиц или с разнообразными начинками (шоколадом, фисташковым кремом, карамелью).

Больше всего удивляет суши-кулич: вместо теста, цукатов или изюма — рис и лосось. Рецепт дискуссионный, но почему бы не поэкспериментировать?

1124,77 грн. В 2025 году за классический набор продуктов из колбасы, сыра, яиц, хлеба, хрена и свечей в среднем приходилось выложить

Специалисты проанализировали цены на указанные товары в популярных украинских сетевых супермаркетах АТБ, Сильпо, Auchan, Novus, Metro. Как оказалось, средняя стоимость пасхальной корзины составляет 1429,93 грн, что означает подорожание почти на 27%. Лидеры роста цены — яйца, колбасы и сыр: +17,1%, +29% и +46,5% соответственно.

Самая дешевая корзина:

АТБ — 1292,17 грн,

самая дорогая — в Novus — 1638,18 грн.

Однако отдельные продукты из корзины можно приобрести дешевле, чем в АТБ. К примеру, твердый сыр выгоднее купить в Сильпо, а яйца — в Ашане. То есть реально выйти и на меньшую общую стоимость.

от 1225 до 1650 грн, тогда как в магазинах подобные изделия продавались в 10 раз дешевле — от 189 до 619 грн. Напомним, в 2025 году пасхальный тренд был на «дубайские» куличи с фисташковым кремом и маскарпоне, которые заполонили социальные сети украинцев. Такой деликатес в кондитерских стоилтогда как в магазинах подобные изделия продавались в 10 раз дешевле —

