Существенные изменения: банкиры назвали основные риски для финансового сектора Украины — Finance.ua
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Существенные изменения: банкиры назвали основные риски для финансового сектора Украины

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Существенные изменения: банкиры назвали основные риски для финансового сектора Украины
Существенные изменения: банкиры назвали основные риски для финансового сектора Украины
Последний опрос топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил список основных источников рисков в финансовом секторе. Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска — война с россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%). Об этом свидетельствует «Опрос о системных рисках» НБУ.

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Вместе с тем фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, который в предыдущие два опроса едва попадал в главную десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).
Существенные изменения: банкиры назвали основные риски для финансового сектора Украины
В пятерку также попали риски мошенничества и кибернетических угроз (они традиционно входят в пять наибольших угроз), а также риски уровня экономической активности и стоимости активов и качества залога. Факторы уровня инфляции, обменного курса сместились с лидеров к концу двадцатки наибольших рисков.
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Респонденты также отмечали повышение за последние полгода рисков ненадлежащей защиты прав кредиторов и инвесторов, качества человеческого капитала в финсекторе, а также политической и социальной ситуации в стране.
Опрос проводился с 11 по 24 мая 2023 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, десяти страховых и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.
По материалам:
Finance.ua
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