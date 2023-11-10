Сумму сделок выхода западного бизнеса из рф в прошлом году оценили в 20 миллиардов долларов — Finance.ua

Сумму сделок выхода западного бизнеса из рф в прошлом году оценили в 20 миллиардов долларов Сегодня 19:46

Сумму сделок выхода западного бизнеса из рф в прошлом году оценили в 20 миллиардов долларов

На фоне ухода международных компаний, покинувших рынок после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в россии появилась бизнес-элита, воспользовавшаяся пустотой после внезапного выхода западных брендов.

Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам информационно-аналитического агентства AK&M, сумма сделок выхода западного бизнеса из россии в 2022 году оценивается в 21 млрд долларов, крупнейшей из них остается покупка сервиса Avito экс-гендиректором «МегаФона» Иваном Тавриным.

«Местные покупатели не принадлежат к числу самых богатых людей страны и не известны за пределами россии. Они были в бизнесе десятилетиями, в некоторых случаях — в компаниях, которые они потом приобрели, а в некоторых — наряду с известными миллиардерами. И в отличие от большинства представителей старой гвардии, они не попали в санкционные списки США или ЕС», — обращает внимание Bloomberg.

Эта бизнес-элита является главным бенефициаром последней волны перераспределения активов, когда россия все больше изолируется от Запада.

Так, бывший руководитель российского «МегаФона» и экспортер олигарха Усманова Иван Таврин недавно потратил более 2 миллиардов долларов на покупку сайта объявлений Avito.

«Он также приобрел другие активы, что делает его самым большим „дилером“ военного времени на сегодняшний день», — подчеркивает агентство.

В то же время Arnest Group Алексея Сагала занималась парфюмерией и косметикой до того, как в сентябре прошлого года приобрела активы компании Ball по производству упаковки для напитков, а затем в августе этого года за 1 евро приобрела российские активы Heineken NV, включая семь пивоваренных заводов.

Супруга Сагала Елена была генеральным директором компании «Арнест», а ранее несколько лет до 2012 года работала сенатором в верхней палате парламента как член правящей партии.

Александр Говор также был одним из первых, кто начал скупать активы, когда иностранные компании начали уходить из россии, приобретя российский бизнес McDonald’s в мае прошлого года и упаковочные заводы в сентябре.

«Хотя Говор уже был франчайзинговым партнером этой сети быстрого питания, покупка всей сети из 850 российских ресторанов стала значительным шагом по сравнению с управлением только 25 ресторанами», — отмечает Bloomberg.

Состояние Говора связано с его долей в компании «Южкузбассуголь», одном из крупнейших российских производителей коксующихся углей. Он вышел из компании в 2007 году после двух смертельных взрывов на шахте, продав ее «Евраз», металлургическому концерну, совладельцем которого является олигарх Роман Абрамович. Годами позже бизнесмен стал партнером по франчайзингу McDonald’s.

Впрочем, некоторые известные магнаты также смогли извлечь выгоду от ухода международных компаний.

До того как Владимир Потанин, самый богатый человек россии, попал под санкции США и Британии, он купил Росбанк у Societe Generale SA. Неподсанкционный миллиардер Андрей Комаров купил три российских завода у международной упаковочной компании Amcor Plc примерно за 370 млн евро.

Также произошли конфискации активов, которые принесли выгоду людям, приближенным к власти. Этим летом правительство взяло под контроль местные дочерние компании Danone и Carlsberg и назначило их руководителями союзников путина.

Економічна Правда По материалам:

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