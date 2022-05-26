Сумма предстоящего внешнего финансирования дефицита госбюджета уже превысила $15 млрд, — представитель МВФ

Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Сумма предстоящего внешнего финансирования дефицита госбюджета уже превысила $15 млрд, — представитель МВФ

Сумма предстоящего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила запрос украинского правительства в $15 млрд на ближайшие три месяца. Сейчас стоит задача сделать ритмические поступления этих средств.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Если сложить деньги, то уже больше, чем $15 млрд, которые нам нужны были на три месяца. Наша задача — сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: нужно платить счета в июне, в июле», — сказал он.

Рашкован напомнил, что президент США Джо Байден подписал изменения в бюджет о выделении дополнительно $40 млрд из-за войны войны в Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита страны в виде грантов. По его словам, ЕС также заявил о выделении 9 млрд евро макрофинансовой помощи до конца года, а Германия сообщила, что предоставит Украине один млрд евро через счет, администрируемый МВФ.

Он добавил, что Фонд завершает работу по поводу дебютных средств на этом счете, которые выделила Канада в размере 1 млрд канадских долларов, заявив на днях об увеличении этой суммы еще на 250 млн (суммарно — $973,3 млн по текущему курсу).

«Плюс есть еще достаточно много денег двусторонних. Задача правительства — проработать с международными организациями, двусторонними партнерами, чтобы эти деньги приходили к нам равными частями в течение года. Такая работа продолжается. В мае ситуация точно лучше, чем в апреле», — отметил Рашкован.

Он выразил сожаление тем, что процесс выделения средств задерживался по бюрократическим причинам, которые еще окончательно не сняты, в частности, по выделению Украине средств в SDR.

«Америка оказалась быстрее Европы по разным причинам. Америка первая вышла и с военной поддержкой, и с финансовой поддержкой», — констатировал представитель Украины в МВФ.

Ранее на этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что страна получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд в месяц. Оставшаяся сумма покрывается за счет рыночного размещения военных облигаций — до $1 млрд — и выкупа их Национальным банком Украины.

В марте международная поддержка Украины составила $3 млрд благодаря срочно выделенным МВФ $1,4 млрд и поддержке Всемирного банка, в апреле — $1,7 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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