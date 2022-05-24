До 2030 года Украина стремится получить полный доступ к рынкам ЕС и G7, — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До 2030 года Украина стремится получить полный доступ к рынкам ЕС и G7, — Свириденко

Сегодня 21:33Казна и Политика
25
До 2030 года Украина стремится получить полный доступ к рынкам ЕС и G7, — СвириденкоДо 2030 года Украина стремится получить полный доступ к рынкам ЕС и G7, — Свириденко
Уже в следующем месяце Украина намерена стать полноправным кандидатом в члены Европейского Союза. А до 2030 года получить полный доступ к рынкам G7 и ЕС.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По ее словам, чтобы победить государство-террориста россию, необходима не только военная победа, но и экономическая. Экономическая, энергетическая и торговая интеграция Украины в ЕС, а также долгосрочный доступ к рынкам G7 и ЕС, станут важными предпосылками для победы над россией.
Читайте также
«Сейчас задача Украины — создать благоприятную среду для бизнеса, обеспечить защиту прав собственности и верховенство права. Мы готовы принять все законодательные акты, которые помогут нам достичь этих целей», — подчеркнула министр экономики.
Свириденко назвала ключевые отрасли, которые являются приоритетными для Украины.
«Военно-промышленный комплекс и аэрокосмическая промышленность. Мы будем производить достаточно современного оружия, чтобы защитить себя. Планируем создать совместные предприятия со странами НАТО, для передачи технологий и последующей поставки оружия этим государствам», — сказала министр.
Место для вашей рекламы
Также украинское правительство делает ставку на металлургию, машиностроение, ІТ-индустрию и сельскую промышленность.
«Наша цель — быть в ТОП-5 стран не только по объему, но и по стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому будем развивать переработку сельскохозяйственного сырья в Украине, чтобы увеличить денежную стоимость нашего экспорта», — заявила она.
Для развития этих отраслей правительство готово предоставить инвесторам дешевую электроэнергию и сырье для дальнейшей переработки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.