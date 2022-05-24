До 2030 года Украина стремится получить полный доступ к рынкам ЕС и G7, — Свириденко

Сегодня 21:33 — Казна и Политика

До 2030 года Украина стремится получить полный доступ к рынкам ЕС и G7, — Свириденко

Уже в следующем месяце Украина намерена стать полноправным кандидатом в члены Европейского Союза. А до 2030 года получить полный доступ к рынкам G7 и ЕС.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По ее словам, чтобы победить государство-террориста россию, необходима не только военная победа, но и экономическая. Экономическая, энергетическая и торговая интеграция Украины в ЕС, а также долгосрочный доступ к рынкам G7 и ЕС, станут важными предпосылками для победы над россией.

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«Сейчас задача Украины — создать благоприятную среду для бизнеса, обеспечить защиту прав собственности и верховенство права. Мы готовы принять все законодательные акты, которые помогут нам достичь этих целей», — подчеркнула министр экономики.

Свириденко назвала ключевые отрасли, которые являются приоритетными для Украины.

«Военно-промышленный комплекс и аэрокосмическая промышленность. Мы будем производить достаточно современного оружия, чтобы защитить себя. Планируем создать совместные предприятия со странами НАТО, для передачи технологий и последующей поставки оружия этим государствам», — сказала министр.

Также украинское правительство делает ставку на металлургию, машиностроение, ІТ-индустрию и сельскую промышленность.

«Наша цель — быть в ТОП-5 стран не только по объему, но и по стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому будем развивать переработку сельскохозяйственного сырья в Украине, чтобы увеличить денежную стоимость нашего экспорта», — заявила она.

Для развития этих отраслей правительство готово предоставить инвесторам дешевую электроэнергию и сырье для дальнейшей переработки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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