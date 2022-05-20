Страны G7 выделят более $15 миллиардов для экономики Украины — Finance.ua

Страны G7 выделят более $15 миллиардов для экономики Украины

Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые, по оценкам, нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, причиненный войной с россией.

Об этом заявила журналистам министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщает Радио Свобода

Еллен рассказала, что обещания по предоставлению финансирования были озвучены в первый день двухдневной встречи министров финансов G7 и руководства центральных банков Германии. Она проходит с 18 по 20 мая.

«Сообщение было таким: «Мы поддерживаем Украину. Мы собираемся объединить ресурсы, которые им нужны, чтобы пройти через это», — сказала чиновник на брифинге в городе Кенигсвинтер.

Она указала на то, что Европейская комиссия ранее пообещала выделить до 9 миллиардов евро, а другие страны, в том числе Канада и Германия, пообещали дополнительные суммы.

Лидеры финансовых ведомств G7 также обсудили механизмы сокращения доходов россии от экспорта нефти в Европу. Йеллен сказала, что эта концепция вызывает большой интерес, но «ничто на самом деле не выкристаллизовалось как очевидная стратегия».

Еще одной важной темой переговоров была высока глобальная инфляция, но ни один из политиков не сказал, что рассматривает возможность повышения своего целевого уровня инфляции.

«Обсуждалась критическая важность того, чтобы центральные банки приняли меры, необходимые, чтобы показать, что они привержены установленным целям по инфляции», — сказала Йеллен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.