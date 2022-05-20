Страны G7 выделят более $15 миллиардов для экономики Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны G7 выделят более $15 миллиардов для экономики Украины

Сегодня 10:03Казна и Политика
57
Страны G7 выделят более $15 миллиардов для экономики Украины
Страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые, по оценкам, нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, причиненный войной с россией.
Об этом заявила журналистам министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщает Радио Свобода.
Еллен рассказала, что обещания по предоставлению финансирования были озвучены в первый день двухдневной встречи министров финансов G7 и руководства центральных банков Германии. Она проходит с 18 по 20 мая.
«Сообщение было таким: «Мы поддерживаем Украину. Мы собираемся объединить ресурсы, которые им нужны, чтобы пройти через это», — сказала чиновник на брифинге в городе Кенигсвинтер.
Она указала на то, что Европейская комиссия ранее пообещала выделить до 9 миллиардов евро, а другие страны, в том числе Канада и Германия, пообещали дополнительные суммы.

Узнавайте первыми все новости о банках и курсах валют на Finance.ua 💶

Лидеры финансовых ведомств G7 также обсудили механизмы сокращения доходов россии от экспорта нефти в Европу. Йеллен сказала, что эта концепция вызывает большой интерес, но «ничто на самом деле не выкристаллизовалось как очевидная стратегия».
Еще одной важной темой переговоров была высока глобальная инфляция, но ни один из политиков не сказал, что рассматривает возможность повышения своего целевого уровня инфляции.
«Обсуждалась критическая важность того, чтобы центральные банки приняли меры, необходимые, чтобы показать, что они привержены установленным целям по инфляции», — сказала Йеллен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.