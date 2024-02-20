Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с «Газпромом» — Finance.ua

Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с «Газпромом» Сегодня 17:20 — Мир

Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с «Газпромом», Фото: lemonde.fr

Суд во Франции заморозил право собственности на виллу Irina Maria стоимостью около 120 млн евро, расположенную на курорте Рокбрюн-кап-Мартен на Лазурном берегу. Официально она принадлежит российско-армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, однако прокуратура в Париже считает, что ее реальным бенефициаром является дочерняя компания российского «Газпрома».

Об этом пишет газета Le Monde.

«Французская система правосудия сорвала самый большой куш с начала войны в Украине», — констатирует издание. По данным Le Monde, вилла, известная местным жителям как Villa del Mare, расположена на участке в размере 3 га. К объекту, кроме того, что имеет несколько этажей главного здания, относятся также три бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка. Общая стоимость этого имущества оценивается в 120 млн евро.

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Распоряжение о замораживании права собственности на виллу, а также на акции владеющей ею компании SNC Maritime Villa Holding датируется 12 февраля 2024 года. Относительно виллы Irina Maria подразделение прокуратуры Парижа, которое занимается борьбой с организованной преступностью (Junalco), вело расследование по факту отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, совершенном с 11 декабря 2009 года в Париже, Кипре, россии и Рокбрюн-кап-Мартене.

В 2016 году «Газпром нефть» — «дочка» «Газпрома» — продала виллу Самвелу Карапетяну. Однако в ходе предварительного расследования Junalco было обнаружено множество фактов, свидетельствующих о том, что вилла на самом деле никогда не выходила из-под контроля «Газпром нефти», говорится в публикации Le Monde.

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Согласно документам, проанализированным журналистами, Самвел Карапетян купил акции компании Maritime Villa Holding SNC, владеющей недвижимостью, у «Газпром нефти» благодаря кредиту в 115 млн евро, выданному Газпромбанком.

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