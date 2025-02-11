Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance — Finance.ua

Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance
В понедельник, 10 февраля, суд США одобрил совместное ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance о приостановлении рассмотрения дела на 60 дней.
Это решение связано с созданием специальной крипто-группы под руководством и.о. главы SEC Марка Т. Уеды, которые будут работать над новыми правилами для рынка цифровых активов.
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Binance приветствует это решение и отмечает, что оно позволит сосредоточиться на развитии биржи:
«Мы благодарны временному главе Уэде за его взвешенный подход к обеспечению надлежащего законодательного и регуляторного внимания к цифровым активам в эту новую, золотую эру блокчейна в США и во всем мире. Дело SEC всегда было безосновательным, и мы стремимся оставить его позади, чтобы и далее сосредотачиваться на том, чтобы Binance оставалась наиболее защищенной, лицензированной и надежной биржей в мире».
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпена Чжао в июне 2023 года. Их обвиняют в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах.
SEC сообщала о том, что Binance, среди прочего, осуществляла руководство нелицензированной биржей. Компанию также обвинили во лжи регулирующим органам и инвесторам о своих операциях.
Регулятор потребовал запретить деятельность Binance в США, изъять незаконно полученные доходы с процентами и применить против компании и ее основателя Чанпен Чжао финансовые санкции.
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