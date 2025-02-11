Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance

Фондовый рынок
15
Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance
Суд в США приостановил рассмотрение дела SEC против Binance
В понедельник, 10 февраля, суд США одобрил совместное ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance о приостановлении рассмотрения дела на 60 дней.
Это решение связано с созданием специальной крипто-группы под руководством и.о. главы SEC Марка Т. Уеды, которые будут работать над новыми правилами для рынка цифровых активов.
Читайте также
Binance приветствует это решение и отмечает, что оно позволит сосредоточиться на развитии биржи:
«Мы благодарны временному главе Уэде за его взвешенный подход к обеспечению надлежащего законодательного и регуляторного внимания к цифровым активам в эту новую, золотую эру блокчейна в США и во всем мире. Дело SEC всегда было безосновательным, и мы стремимся оставить его позади, чтобы и далее сосредотачиваться на том, чтобы Binance оставалась наиболее защищенной, лицензированной и надежной биржей в мире».
Читайте также
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпена Чжао в июне 2023 года. Их обвиняют в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах.
SEC сообщала о том, что Binance, среди прочего, осуществляла руководство нелицензированной биржей. Компанию также обвинили во лжи регулирующим органам и инвесторам о своих операциях.
Регулятор потребовал запретить деятельность Binance в США, изъять незаконно полученные доходы с процентами и применить против компании и ее основателя Чанпен Чжао финансовые санкции.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.