Суд в Нью-Йорке отменил штраф для Трампа более чем на $500 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд в Нью-Йорке отменил штраф для Трампа более чем на $500 миллионов

Мир
13
Суд в Нью-Йорке отменил штраф для Трампа более чем на $500 миллионов
Суд в Нью-Йорке отменил штраф для Трампа более чем на $500 миллионов
Апелляционный суд Нью-Йорка снял с Дональда Трампа многомиллионный штраф, но в то же время подтвердил, что президент США виновен в мошенничестве через манипуляции с финансовой отчетностью.
Об этом сообщает Associated Press.
Решение суда избавляет Трампа от необходимости платить штраф более чем на $500 млн, однако запрещает ему и его сыновьям, Эрику и Дональду Трампу-младшему, занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет.

Реакция сторон

Дональд Трамп назвал решение суда «полной победой». В свою очередь, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, инициировавшая иск, сосредоточилась на части оставшегося в ее пользу решения, заявив, что суд «подтвердил обоснованный вывод суда первой инстанции: Дональд Трамп, его компания и двое его детей несут ответственность за мошенничество».
Читайте также
Пять судей апелляционного суда не пришли к согласию по многим вопросам, но большинство согласилось, что сумма штрафа была «чрезмерной».

Контекст дела

Дело касается обвинений в том, что Трамп на протяжении многих лет завышал стоимость своих активов, чтобы получить более выгодные кредиты и условия страхования.
Суд первой инстанции назначил штраф в размере $355 млн, который с процентами вырос до более чем $515 миллионов. Штрафы для его сыновей и других руководителей довели общую сумму до $527 млн.
Апелляционное решение, принятое после почти 11 месяцев рассмотрения, также оставляет открытым путь для дальнейшей апелляции в высший суд штата. В то же время Трамп и его адвокаты могут добиваться продолжения отсрочки наказаний.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems