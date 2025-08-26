Суд в Нью-Йорке отменил штраф для Трампа более чем на $500 миллионов — Finance.ua

Суд в Нью-Йорке отменил штраф для Трампа более чем на $500 миллионов 26.08.2025, 00:28 — Мир

Апелляционный суд Нью-Йорка снял с Дональда Трампа многомиллионный штраф, но в то же время подтвердил, что президент США виновен в мошенничестве через манипуляции с финансовой отчетностью.

Об этом сообщает Associated Press.

Решение суда избавляет Трампа от необходимости платить штраф более чем на $500 млн, однако запрещает ему и его сыновьям, Эрику и Дональду Трампу-младшему, занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет.

Реакция сторон

Дональд Трамп назвал решение суда «полной победой». В свою очередь, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, инициировавшая иск, сосредоточилась на части оставшегося в ее пользу решения, заявив, что суд «подтвердил обоснованный вывод суда первой инстанции: Дональд Трамп, его компания и двое его детей несут ответственность за мошенничество».

Пять судей апелляционного суда не пришли к согласию по многим вопросам, но большинство согласилось, что сумма штрафа была «чрезмерной».

Контекст дела

Дело касается обвинений в том, что Трамп на протяжении многих лет завышал стоимость своих активов, чтобы получить более выгодные кредиты и условия страхования.

Суд первой инстанции назначил штраф в размере $355 млн, который с процентами вырос до более чем $515 миллионов. Штрафы для его сыновей и других руководителей довели общую сумму до $527 млн.

Апелляционное решение, принятое после почти 11 месяцев рассмотрения, также оставляет открытым путь для дальнейшей апелляции в высший суд штата. В то же время Трамп и его адвокаты могут добиваться продолжения отсрочки наказаний.

