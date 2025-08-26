На самом популярном курорте Хорватии запретили заранее занимать пляжные места — Finance.ua

На самом популярном курорте Хорватии запретили заранее занимать пляжные места
В Макарска — одном из самых посещаемых хорватских курортов — местные власти борются с туристами. Речь идет о практике занимать самые лучшие пляжные места, оставляя личные вещи на ночь.
Муниципальные службы собирают полотенца, матрасы и зонтики, брошенные вдоль береговой линии, и отправляют на утилизацию.
Об этом пишет The Sun.
Причины такого решения
В последние годы все больше отдыхающих прибегают к практике резервирования лучших пляжных мест, оставляя свои вещи на песке на ночь. Эта стратегия, направленная на обеспечение идеального места у воды, привлекла внимание местных властей.
В ответ на это чиновники ввели новые правила. Решение властей быстро показало эффективность — после первых изъятий количество желающих оставлять вещи на ночь резко сократилось.
На снимках видно, как туристы в стремлении занять лучшие места на пляже нагружают свои полотенца камнями, чтобы их не уносило ветром. А на других — грузовики с полотенцами и матрасами, которые собирают муниципальные службы.
Власти рассматривают возможность штрафовать отдыхающих, отмечая, что оставлять «пляжный реквизит» запрещено.
Местные не в восторге от такой популярности
На курорте Макарска местные жители выражают обеспокоенность, что наплыв туристов делает все более некомфортными условия жизни.
В ответ на эти проблемы городские власти ввели и более строгие правила по аренде жилья — квартиры в жилых домах можно сдавать в аренду только при единодушном согласии всех соседних жильцов.
