На самом популярном курорте Хорватии запретили заранее занимать пляжные места — Finance.ua

На самом популярном курорте Хорватии запретили заранее занимать пляжные места Сегодня 05:53 — Мир

На самом популярном курорте Хорватии запретили заранее занимать пляжные места

В Макарска — одном из самых посещаемых хорватских курортов — местные власти борются с туристами. Речь идет о практике занимать самые лучшие пляжные места, оставляя личные вещи на ночь.

Муниципальные службы собирают полотенца, матрасы и зонтики, брошенные вдоль береговой линии, и отправляют на утилизацию.

Причины такого решения

В последние годы все больше отдыхающих прибегают к практике резервирования лучших пляжных мест, оставляя свои вещи на песке на ночь. Эта стратегия, направленная на обеспечение идеального места у воды, привлекла внимание местных властей.

В ответ на это чиновники ввели новые правила. Решение властей быстро показало эффективность — после первых изъятий количество желающих оставлять вещи на ночь резко сократилось.

На снимках видно, как туристы в стремлении занять лучшие места на пляже нагружают свои полотенца камнями, чтобы их не уносило ветром. А на других — грузовики с полотенцами и матрасами, которые собирают муниципальные службы.

Читайте также День на пляже в Италии стоит до 1500 евро

Власти рассматривают возможность штрафовать отдыхающих, отмечая, что оставлять «пляжный реквизит» запрещено.

Местные не в восторге от такой популярности

На курорте Макарска местные жители выражают обеспокоенность, что наплыв туристов делает все более некомфортными условия жизни.

В ответ на эти проблемы городские власти ввели и более строгие правила по аренде жилья — квартиры в жилых домах можно сдавать в аренду только при единодушном согласии всех соседних жильцов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.