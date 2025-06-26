День на пляже в Италии стоит до 1500 евро — Finance.ua
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День на пляже в Италии стоит до 1500 евро

Мир
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Пустые шезлонги на пляже возле Неаполя. Источник: Blick
Пустые шезлонги на пляже возле Неаполя. Источник: Blick
Защитники прав потребителей в Италии забили тревогу. День пляжного отдыха в некоторых местах стоит полторы тысячи евро.
Швейцарское издание Blick предупреждает отдыхающих о новом скачке цен на пляжный отдых и рассказывает, где в Италии можно отлично отдохнуть при меньших расходах.
Дороже всего — в Тоскане. Итальянское общество защиты прав потребителей Codacons предупреждает: если вы хотите попасть на комфортный пляж в Версилии или Форте-деи-Марми, будьте готовы выложить за день от 600 до 1500 евро.
Правда, в стоимость входит не одно место у воды, а сразу на семью или компанию. Это от двух до четырех шезлонгов, полотенца и сейф.
В целом по стране цены на пляжные услуги на побережье Италии по сравнению с прошлым годом выросли на 5%.
Некоторые предприниматели включили дополнительные услуги — мороженое, безалкогольный напиток или прокат катамарана, что автоматически делает день на море еще дороже.
Форте-деи-Марми. Источник: Blick
Форте-деи-Марми. Источник: Blick
Завышенные цены встречаются не только в Тоскане. На Сардинии пляжный лежак может стоить до 550 евро в день.
На острове у побережья Венеции вам придется заплатить до €515 за шезлонг в первом ряду. А на юге Италии около Лечче в Апулии шезлонги в «эксклюзивной зоне» пляжей Песколузе могут стоить до €470.
Не огорчайтесь, такие цены не везде. Можно вполне комфортно провести день на море в Италии за 35 евро в будни и 50 евро в выходные. Столько заплатите за два шезлонга с одним зонтом.
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Среди бюджетных вариантов самый дорогой регион — Кампания. Здесь цена около 86 евро, за исключением Амальфитанского побережья, где 123 евро за место у воды — не редкость.
В Лигурии, Сардинии, Сицилии цены варьируют в пределах 40−45 евро.
Если ищете еще дешевле, Blick советует отправиться в Венецию, Абруццо или Лацио, где день на море проведете примерно за 15 евро. Цены в этих районах остались на уровне прошлогодних.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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