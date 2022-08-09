Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов — Finance.ua
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Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов

Фондовый рынок
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Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов
Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов
В США суд разрешил прокурорам арестовать самолет Airbus, принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Андрею Скочу. Стоимость воздушного судна составляет 90 миллионов долларов.
Об этом заявили федеральные прокуроры США.
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По их словам, Скоч владеет самолетом через подставные компании и трасты, связанные с его девушкой. Платежи за регистрацию и страхование транспортного средства продолжали осуществляться в период с 2018 по 2021 год, которые были введены еще четыре года назад.
При этом они добавили, что в настоящее время самолет находится на территории Казахстана.
Скоч является депутатом Госдумы, миллиардером и членом партии «Единая россия». Он пребывал под санкциями США еще с 2018 года за предполагаемые связи с российскими преступными группами. Дополнительные ограничения против олигарха Управление контроля за иностранными активами Минфина США ввело после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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