Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов — Finance.ua

Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов
В США суд разрешил прокурорам арестовать самолет Airbus, принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Андрею Скочу. Стоимость воздушного судна составляет 90 миллионов долларов.
Об этом заявили федеральные прокуроры США.
По их словам, Скоч владеет самолетом через подставные компании и трасты, связанные с его девушкой. Платежи за регистрацию и страхование транспортного средства продолжали осуществляться в период с 2018 по 2021 год, которые были введены еще четыре года назад.
При этом они добавили, что в настоящее время самолет находится на территории Казахстана.
Скоч является депутатом Госдумы, миллиардером и членом партии «Единая россия». Он пребывал под санкциями США еще с 2018 года за предполагаемые связи с российскими преступными группами. Дополнительные ограничения против олигарха Управление контроля за иностранными активами Минфина США ввело после начала полномасштабного вторжения в Украину.
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