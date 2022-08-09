В Украине разработали методику определения убытков предприятий от агрессии рф — Finance.ua
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В Украине разработали методику определения убытков предприятий от агрессии рф

Казна и Политика
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В Украине разработали методику определения убытков предприятий от агрессии рф
В Украине разработали методику определения убытков предприятий от агрессии рф
Фонд государственного имущества Украины и Министерство экономики Украины разработали методику определения ущерба, нанесенного вооруженной агрессией рф.
Об этом сообщает ФГИУ.
Как отмечается, методика позволит определить объемы ущерба, нанесенного предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества в связи с ведением боевых действий.
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Методика также позволит определить убытки от упущенной выгоды из-за невозможности или препятствия в ведении хозяйственной деятельности предприятиями, понесшими реальный ущерб.
Кроме того, в документе предложены методические основы определения объемов расходов, необходимых для восстановления имущества и имущественных прав пострадавших субъектов.

Как будут оценивать убытки

Оценка убытков будет осуществляться независимыми оценщиками и судебными экспертами на основе документов предприятий относительно характеристик поврежденного имущества, данных о его рыночной стоимости.
Прямые повреждения будут анализироваться по результатам осмотра пострадавшего объекта или фото- и видеоматериалов, спутниковых снимков.
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«Методика призвана обеспечить две цели: создать механизм определения точной суммы ущерба и урегулировать сбор доказательной базы для их возмещения. Разработанный алгоритм позволит нам использовать полученные данные в уголовных производствах в Украине, а также в международных судебных инстанциях для полной компенсации от агрессора», — отметила и.о. Главы ФГИУ Ольга Батова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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