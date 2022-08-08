Президент создал группу по разработке механизма взыскания убытков с рф: Гетманцев назвал суммы — Finance.ua

Президент создал группу по разработке механизма взыскания убытков с рф: Гетманцев назвал суммы Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Президент создал группу по разработке механизма взыскания убытков с рф: Гетманцев назвал суммы

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу для разработки механизмов взыскания компенсаций с россии. В ее состав вошли представители Кабмина, ведущие украинские и иностранные юристы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как отметил глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев, план восстановления Украины предполагает, что из $750 млрд общей потребности в его финансировании треть ($250 млрд) покроют средства, взимаемые с россии.

По состоянию на 1 августа один только прямой ущерб, нанесенный рф во время войны, превысил $108 млрд. Это больше половины довоенного ВВП страны.

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На данном этапе в мире заморозили российских активов на сумму более $300 млрд, и работа продолжается. А в Украине уже взысканы российские государственные активы на 28 млрд грн. В дальнейшем еще запланировано изъятие активов резидентов рф, в списке находится 36 тыс. позиций.

«Поэтому нам очень нужно тщательно сформировать международно признанный правовой механизм их окончательного изъятия в россии и направления на послевоенное восстановление Украины и выплату компенсаций всем пострадавшим от этой войны», — отметил нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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