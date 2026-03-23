Суд признал, что твиты Маска нанесли акционерам Twitter ущерб на $2,6 млрд

Размер ущерба может достичь $2,6 млрд

Калифорнийский суд присяжных признал, что миллиардер Илон Маск ввел в заблуждение инвесторов Twitter перед заключением соглашения о покупке компании на сумму $44 млрд. Маск свидетельствовал, что не считал, что его сообщения могут вызвать панику на рынках.

«Если бы этот суд касался того, писал ли я глупые твиты, я признал бы себя виновным», — отметил Илон Маск.

Размер ущерба

Издание CNBC сообщает, что адвокаты Маска, вероятно, подадут апелляцию, поскольку размер ущерба может достичь $2,6 млрд.

Хотя присяжные признали, что Маск не принимал участия в конкретной схеме с целью обмана акционеров, они назвали два твита Маска, опубликованные 13 и 27 мая 2022 года, существенно ложными или вводящими в заблуждение, что заставило некоторых инвесторов продать акции Twitter по цене ниже предложенной.

«Соглашение с Twitter временно приостановлено до получения подробной информации, подтверждающей, что количество спам-аккаунтов и фейковых профилей действительно составляет менее 5% от общего количества пользователей», — написал Илон Маск 13 мая 2022 года.

«20% фейковых/спам-аккаунтов — это в 4 раза больше, чем заявляет Twitter, но на самом деле этот показатель может быть намного выше. Мое предложение основывалось на предположении, что данные Twitter, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), являются точными. Вчера генеральный директор Twitter публично отказался предоставить доказательства того, что этот показатель составляет менее 5%. Это соглашение не может быть заключено, пока он этого не сделает», — заявил миллиардер 27 мая 2022 года.

Падение акций Twitter

Твиты Илона Маска и дополнительные комментарии привели к падению акций Twitter почти на 10% за одну сессию и завершил покупку Twitter по цене $54,20 за акцию. Позже он переименовал компанию в X, а затем объединил ее со своей компанией по искусственному интеллекту xAI, а затем из SpaceX, производящей многоразовые космические ракеты.

«Это отличный пример того, чего нельзя делать с рядовым инвестором — людьми, у которых есть пенсионные накопления, дети, пенсионные фонды, которые являются учителями, пожарными, медсестрами», — сказал Джозеф Котчетт, адвокат инвесторов Twitter.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.