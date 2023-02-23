Суд отказал ряду компаний в исках против ПриватБанка по поводу национализации — Finance.ua
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Суд отказал ряду компаний в исках против ПриватБанка по поводу национализации

Фондовый рынок
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Суд отказал ряду компаний в исках против ПриватБанка по поводу национализации
Суд отказал ряду компаний в исках против ПриватБанка по поводу национализации
Хозсуд Киева оставил без рассмотрения иски компаний JP Morgan и Pala Assets против ПриватБанка о признании недействительным договора о приобретении акций, заключенного в процессе национализации 2016 года.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Таак, суд оставил без рассмотрения иски компаний JP Morgan и Pala Assets против ПриватБанка. Как отмечают в банке, бенефициаром Pala Assets является гражданин рф.
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Компания присоединилась к судебному процессу, инициированному Shakoor Capital, но суд по ходатайству ПриватБанка прекратил рассмотрение их требований о признании недействительным договора о приобретении акций, заключенного в процессе национализации между ПриватБанком и UK SPV в декабре 2016 года.
Кроме JP Morgan Securities и Pala Assets, к иску Shakoor Capital впоследствии присоединились компании UBS AG и украинский ФЛП Сазонов Д.В. Последнему суд также отказал в рассмотрении ходатайства об истребовании у Банка Англии документов, связанных с национализацией ПриватБанка.
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Отмечается, что на следующем судебном заседании 8 марта суд перейдет к рассмотрению ходатайства ПриватБанка об оставлении без рассмотрения иска UBS AG из-за невыполнения последним процессуального обязательства, установленного судом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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