Верховный Суд поставил точку в деле о национализации ПриватБанка — Finance.ua
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Верховный Суд поставил точку в деле о национализации ПриватБанка

Фондовый рынок
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Большая палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции, по которому бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть перешедшие в собственность государства акции банка.
Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.
«Сегодня Верховный Суд поставил точку в деле, которое длится уже несколько лет. Вы, наверное, знаете его как дело Александра Дубилета, экс-председателя правления ПриватБанка».

Решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции. Им было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года", — написал Пышный.
По словам Пышного, это означает, что суд признал правомерным применение по этому делу норм ЗУ № 590-ІХ (т.н. «антиколомойский закон»), что делает невозможными любые дальнейшие попытки отыграть назад.
«И даже больше — это значит, что, кроме дела Дубилета, будет закрыто еще более 40 подобных судебных дел. Их инициировали бывшие собственники, чтобы незаконно вернуть себе ПриватБанк. И это в то время, когда государство потратило на спасение банка от финансового краха, вызванного действиями тех же бывших собственников, более 155 миллиардов гривен», — резюмировал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Клиенты ПриватБанка осуществляют через цифровые каналы около 97% платежей. Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, 70% клиентов в прошлом году обычно производили платежи в смартфоне и мобильном приложении Приват24, еще 18,5% клиентов в вебверсии Приват24.
  • За год через торговые терминалы ПриватБанка украинцы получили 18 млрд грн наличных денег на кассах. Об этом сообщает пресс-служба банка.
  • Чаще всего украинцы снимали наличные деньги на кассах продуктовых магазинов и супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).
  • Наиболее активно сервисом пользовались в декабре — в прошлом месяце наши клиенты совершили 2,06 млн сделок и сняли 3,3 млрд грн.

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По материалам:
Finance.ua
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