Суд обязал Netflix вернуть клиентам по €500 из-за незаконного повышения цен
Римский суд постановил, что повышение цен, которое Netflix навязал абонентам в Италии в 2017, 2019, 2021 и 2024 годах, было незаконным. Компанию обязали компенсировать клиентам до 500 евро в зависимости от тарифного плана.
Об этом сообщает ArsTechnica.
Суть нарушения
Иск Netflix подала итальянская группа по защите прав потребителей Movimento Consumatori. Она утверждала, что повышение цен нарушает нормы местного законодательства: в частности закон запрещает компаниям изменять условия контракта или характеристики услуг в одностороннем порядке, без четко определенных и заранее прописанных оснований в договоре.
Суд в решении от 1 апреля согласился с этими аргументами и указал, что в контрактах Netflix не было достаточного объяснения изменений стоимости подписки или условий обслуживания в будущем. В результате новые цены признаны недействительными, а компанию обязали вернуть клиентам деньги. Решение принято, несмотря на то, что Netflix предупредил пользователей о повышении за 30 дней и предлагал возможность отменить подписку.
Кто и сколько может получить
По оценкам юристов, пользователи премиум-плана могут получить до 500 евро компенсации, а стандартного — примерно по 250 евро. Повышение также коснулось базового тарифа, подорожавшего на 2 евро в октябре 2024 года.
Что интересно: апрельское повышение цен Netflix в 2025 году считается законным, поскольку к тому времени стриминг успел скорректировать свои условия.
Суд дал Netflix 90 дней, чтобы сообщить миллионы нынешних и бывших клиентов об их праве на компенсацию: обычной или электронной почтой, через СМИ и на своем сайте. В противном случае платформе грозит штраф в размере 700 евро за каждый день задержки.
Спикер Netflix заявил, что компания оспаривает решение суда.
«Мы очень серьезно относимся к правам потребителей и считаем, что наши условия всегда соответствовали итальянскому законодательству», — добавил он.
В августе итальянское управление связи отчитывалось, что Netflix насчитывал около 8,3 млн. клиентов в стране на первый квартал 2025 года. В нынешнем заявлении Movimento Consumatori упоминает, что стриминг имел 5,4 млн клиентов в октябре.
