Netflix повысил цены на тарифные планы в США
Netflix повысил стоимость всех тарифных планов в США. Предыдущее повышение цен компания проводила в начале прошлого года.
Об этом сообщает Reuters.
Новые тарифы
Тариф с рекламой теперь стоит 8,99 долл. в месяц, в то время как ранее его стоимость составляла 7,99 долл.
Стандартный план подорожал на 2 доллара до 19,99 долл. в месяц.
Премиальный тариф теперь стоит $26,99. в месяц по сравнению с предыдущими 24,99 долл.
Компания также просмотрела стоимость добавления дополнительного пользователя:
- для тарифов с рекламой — 7,99 долл.;
- для тарифов без рекламы — 9,99 долл. в месяц.
Netflix еще в 2023 году упразднил самый дешевый тариф без рекламы «Basic». Это оставило пользователям более дорогие варианты подписок, в том числе стандартный тариф с рекламой, стандартный без рекламы и премиальный план.
Финансовые прогнозы
По оценкам аналитиков TD Cowen, новая ценовая политика может повысить средний доход на одного пользователя в регионе США и Канады примерно на 6% в годовом исчислении в 2026 году.
В четвертом квартале (октябрь-декабрь) Netflix задекларировал выручку на уровне 12,1 млрд долл., что незначительно превысило ожидания аналитиков.
Поделиться новостью
