0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Netflix повысил цены на тарифные планы в США

Личные финансы
12
Стриминговая платформа Netflix официально повысила стоимость всех тарифных планов для пользователей в США
Стриминговая платформа Netflix официально повысила стоимость всех тарифных планов для пользователей в США
Netflix повысил стоимость всех тарифных планов в США. Предыдущее повышение цен компания проводила в начале прошлого года.
Об этом сообщает Reuters.

Новые тарифы

Тариф с рекламой теперь стоит 8,99 долл. в месяц, в то время как ранее его стоимость составляла 7,99 долл.
Стандартный план подорожал на 2 доллара до 19,99 долл. в месяц.
Премиальный тариф теперь стоит $26,99. в месяц по сравнению с предыдущими 24,99 долл.
Компания также просмотрела стоимость добавления дополнительного пользователя:
  • для тарифов с рекламой — 7,99 долл.;
  • для тарифов без рекламы — 9,99 долл. в месяц.
Netflix еще в 2023 году упразднил самый дешевый тариф без рекламы «Basic». Это оставило пользователям более дорогие варианты подписок, в том числе стандартный тариф с рекламой, стандартный без рекламы и премиальный план.

Финансовые прогнозы

По оценкам аналитиков TD Cowen, новая ценовая политика может повысить средний доход на одного пользователя в регионе США и Канады примерно на 6% в годовом исчислении в 2026 году.
В четвертом квартале (октябрь-декабрь) Netflix задекларировал выручку на уровне 12,1 млрд долл., что незначительно превысило ожидания аналитиков.
По материалам:
Finance.ua
Netflix
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems