Netflix повысил цены на тарифные планы в США 30.03.2026

Стриминговая платформа Netflix официально повысила стоимость всех тарифных планов для пользователей в США

Netflix повысил стоимость всех тарифных планов в США. Предыдущее повышение цен компания проводила в начале прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

Новые тарифы

Тариф с рекламой теперь стоит 8,99 долл. в месяц, в то время как ранее его стоимость составляла 7,99 долл.

Стандартный план подорожал на 2 доллара до 19,99 долл. в месяц.

Премиальный тариф теперь стоит $26,99. в месяц по сравнению с предыдущими 24,99 долл.

Компания также просмотрела стоимость добавления дополнительного пользователя:

для тарифов с рекламой — 7,99 долл.;

для тарифов без рекламы — 9,99 долл. в месяц.

Netflix еще в 2023 году упразднил самый дешевый тариф без рекламы «Basic». Это оставило пользователям более дорогие варианты подписок, в том числе стандартный тариф с рекламой, стандартный без рекламы и премиальный план.

Финансовые прогнозы

По оценкам аналитиков TD Cowen, новая ценовая политика может повысить средний доход на одного пользователя в регионе США и Канады примерно на 6% в годовом исчислении в 2026 году.

В четвертом квартале (октябрь-декабрь) Netflix задекларировал выручку на уровне 12,1 млрд долл., что незначительно превысило ожидания аналитиков.

