Суд начал дело о банкротстве «Азовстали» — Finance.ua
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Суд начал дело о банкротстве «Азовстали»

Фондовый рынок
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Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО «Металлургический комбинат Азовсталь», входящего в группу «Метинвест».
Об этом сообщается в реестре YouControl.
Так, 21 декабря было обнародовано уведомление об открытии судом производства по делу о банкротстве «Азовстали».
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Срок подачи заявлений кредиторов с требованиями к должнику — в течение 30 дней со дня официального обнародования сообщения об открытии производства.

Справка Finance.ua:

  • 16 предприятий группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против россии за ущерб, причиненный россией имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля. В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича.
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  • Миллиардер Ринат Ахметов в апреле заявил, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом, и что он гордится тем, что завод «Азовсталь» «стал оплотом сопротивления».
  • В марте в «Метинвесте» заявляли, что «Азовсталь» разрушен оккупантами, но отстроить завод можно.
По материалам:
Економічна Правда
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