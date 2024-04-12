Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов — Finance.ua

Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов Сегодня 05:27 — Казна и Политика

Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск по применению санкции к экс-министру образования и науки времен Януковича Дмитрию Табачнику.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

«Решением Высшего антикоррупционного суда от 10 апреля 2024 удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к Табачнику Дмитрию Владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна о применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины „О санкциях“», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику, и активы, в отношении которых Табачник может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно: ½ доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.

В Минюсте напомнили, что Табачник, бывший министр образования Украины, находящийся на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Табачник выражает свою позицию в направлении поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора — т. н. «денацификации Украины».

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.