Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов — Finance.ua
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Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов

Казна и Политика
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Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов
Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск по применению санкции к экс-министру образования и науки времен Януковича Дмитрию Табачнику.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
«Решением Высшего антикоррупционного суда от 10 апреля 2024 удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к Табачнику Дмитрию Владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна о применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины „О санкциях“», — говорится в сообщении.
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Сообщается, что ВАКС применил к Табачнику санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику, и активы, в отношении которых Табачник может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно: ½ доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.
В Минюсте напомнили, что Табачник, бывший министр образования Украины, находящийся на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.
Табачник выражает свою позицию в направлении поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора — т. н. «денацификации Украины».
По материалам:
УНН
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