Суд ЕС подтвердил запрет на юридические услуги для россиян — Finance.ua

Суд ЕС подтвердил запрет на юридические услуги для россиян
Общий суд Европейского Союза в среду, 2 октября, подтвердил запрет на предоставление юридических консультаций российским юридическим и физическим лицам.
Об этом сообщает Reuters.
Эту меру Европейский Союз впервые ввел в 2022 году в рамках широких санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину.
Решение было принято после того, как нидерландская ассоциация адвокатов Брюсселя, парижская адвокатура и другие попросили отменить эту меру.
«Таким образом, запрет распространяется только на юридические консультации, не связанные с судебным разбирательством», — говорится в заявлении суда.
Напомним, ранее компания Google ограничила создание новых аккаунтов в российской федерации.
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