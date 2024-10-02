Суд ЕС подтвердил запрет на юридические услуги для россиян — Finance.ua

Суд ЕС подтвердил запрет на юридические услуги для россиян Сегодня 17:20 — Мир

Суд ЕС подтвердил запрет на юридические услуги для россиян

Общий суд Европейского Союза в среду, 2 октября, подтвердил запрет на предоставление юридических консультаций российским юридическим и физическим лицам.

Об этом сообщает Reuters

Эту меру Европейский Союз впервые ввел в 2022 году в рамках широких санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину.

Читайте также Венгерский ОТП банк стал главным банком для расчетов россиян с ЕС

Решение было принято после того, как нидерландская ассоциация адвокатов Брюсселя, парижская адвокатура и другие попросили отменить эту меру.

«Таким образом, запрет распространяется только на юридические консультации, не связанные с судебным разбирательством», — говорится в заявлении суда.

Напомним, ранее компания Google ограничила создание новых аккаунтов в российской федерации.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.