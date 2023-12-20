Суд Британии признал решение о взыскании с рф в пользу «Нафтогаза» 5 млрд долларов — Finance.ua
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Суд Британии признал решение о взыскании с рф в пользу «Нафтогаза» 5 млрд долларов

Фондовый рынок
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Суд Британии признал решение о взыскании с рф в пользу «Нафтогаза» 5 млрд долларов
Суд Британии признал решение о взыскании с рф в пользу «Нафтогаза» 5 млрд долларов
Суд в Великобритании признал решение Гаагского арбитража по компенсации «Нафтогазу» 5 млрд долларов за захваченные активы в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
НАК «Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы «Нафтогаз» получили приказ Высокого суда юстиции Англии и Уэльса о признании арбитражного решения о возмещении группе «Нафтогаз» убытков (включая проценты) в размере 5 млрд долларов, а также частичного арбитражного решение по юрисдикции и ответственности", — говорится в сообщении.
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Приказ вынесен судом 5 декабря 2023 года.
Глава группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что поскольку агрессор добровольно не выплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы.
Напомним, что 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за ущерб и утраченное имущество «Нафтогаза» в Крыму.
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В случае отказа россии от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации.
Также в апреле сообщалось, что международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с россии 5 млрд долларов компенсации за захват активов группы «Нафтогаз» в Крыму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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