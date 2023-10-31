Нафтогаз заработал более 6 миллиардов гривен — Finance.ua

Нафтогаз заработал более 6 миллиардов гривен Сегодня 05:25 — Фондовый рынок

Нафтогаз заработал более 6 миллиардов гривен

В первом полугодии 2023 года «Нафтогазу» удалось существенно улучшить свой финансовый результат: компания получила 6,6 млрд грн прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года убытки компании составляли 55,3 млрд грн. В то же время, консолидированная операционная прибыль за этот же период достигла 14 млрд грн.

Как сообщили в пресс-службе компании, финансовая отчетность группы «Нафтогаз» за 6 месяцев 2023 года подтверждена независимой международной аудиторской компанией.

«Основным направлением деятельности Группы, не показавшим прибыль, является сегмент продажи газа. Отрицательный результат — следствие поставки природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством. Значительных улучшений финансовых результатов Группы удалось добиться благодаря эффективной работе с дебиторской задолженностью и урегулированию вопроса несанкционированных отборов газа», — говорится в сообщении.

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По результатам 2022 года группа «Нафтогаз» получила 37 млрд грн убытков. Как сообщал глава компании Алексей Чернышев в конце лета 2023 года, компания ожидала получить 2 млрд грн прибыли по результатам первого полугодия 2023 года. По всей видимости, план удалось перевыполнить.

УНІАН По материалам:

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