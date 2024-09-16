Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска — Finance.ua
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Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска

Фондовый рынок
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Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска
Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска
Бразильский суд взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска.
Об этом сообщает Euronews.
Верховный суд Бразилии под председательством судьи Александры де Мораэса принял решение о конфискации примерно 3,3 миллиона долларов (2,9 миллиона евро) с банковских счетов компаний Илона Маска, в том числе социальной платформы X и спутникового интернет-провайдера Starlink.
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Эта мера была принята в связи с долгами, которые X имеет перед бразильским правительством в виде штрафов.
После конфискации счета обеих компаний были разморожены.
По материалам:
УНН
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