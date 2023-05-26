Суд арестовал судно российского олигарха Верховского стоимостью почти 1 миллиард — Finance.ua
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Суд арестовал судно российского олигарха Верховского стоимостью почти 1 миллиард

Криминал
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Суд по материалам СБУ наложил арест на рыболовный траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Стоимость промышленного судна составляет почти 1 млрд гривен.
По данным СБУ, Верховский входит в ближайшее окружение кремля и является одним из крупнейших финансовых «доноров» войны против Украины.
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«Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет россии.
Арестованный траулер является составной частью торгового «флота» олигарха. Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве. Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае россии", — говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что сотрудники СБУ разоблачили махинацию и заблокировали российский траулер.
Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления арестованным имуществом.
По материалам:
Економічна Правда
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