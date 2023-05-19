Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов — Finance.ua

Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов Сегодня 11:16 — Криминал

Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения ₴107 миллионов 360 тысяч.

Соответствующее решение огласил следственный судья.

Суд принял решение отправить Князева под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен.

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей с альтернативой 150 миллионов гривен залога. Они аргументировали такое ходатайство тем, что экс0председатель Верховного Суда может скрываться в Украине или за границей, влиять на свидетелей, экспертов, судей ВС или даже уничтожать доказательства.

Сам Князев и его адвокаты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали главу В С Князева и изъяли $2,7 миллиона.

16 мая 2023 г. во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия действующему председателю В С Князеву . Судьи также приняли постановление пленума ВС о прекращении полномочий главы В С Князева .

17 мая Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Князева на его задержание.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание Князева под стражей.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения ₴80 миллионов залога адвокату, разоблаченному вместе с бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым в коррупции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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