Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов — Finance.ua
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Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов

Криминал
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Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов
Суд избрал меру пресечения Князеву — арест с залогом в ₴107 миллионов
Высший антикоррупционный суд избрал экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения ₴107 миллионов 360 тысяч.
Соответствующее решение огласил следственный судья.
Суд принял решение отправить Князева под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен.
Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей с альтернативой 150 миллионов гривен залога. Они аргументировали такое ходатайство тем, что экс0председатель Верховного Суда может скрываться в Украине или за границей, влиять на свидетелей, экспертов, судей ВС или даже уничтожать доказательства.
Сам Князев и его адвокаты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Напомним, 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали главу В С Князева и изъяли $2,7 миллиона.
16 мая 2023 г. во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия действующему председателю В С Князеву. Судьи также приняли постановление пленума ВС о прекращении полномочий главы В С Князева.
17 мая Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Князева на его задержание.
18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание Князева под стражей.
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения ₴80 миллионов залога адвокату, разоблаченному вместе с бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым в коррупции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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