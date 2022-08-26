Суд арестовал корпоративные права еще четырех российских фирм почти на 72 миллиона — Finance.ua

Суд арестовал корпоративные права еще четырех российских фирм почти на 72 миллиона Сегодня 04:38 — Казна и Политика

Суд арестовал корпоративные права еще четырех российских фирм почти на 72 миллиона

Суд арестовал корпоративные права еще четырех связанных с россией предприятий почти на 72 млн грн.

«По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры следственный судья наложил арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн грн. Они переданы в управление АРМА», — говорится в сообщении.

По данным следствия, конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка россии.

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Установлено, что должностные лица упомянутых предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов средства путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями. В дальнейшем они использовали деньги для формирования уставного капитала предприятий.

Досудебное расследование осуществляется по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Как уточнили в Службе безопасности Украины, предприятия, корпоративные права которых были арестованы, занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины. Расположены они в Харькове, Львове и Днепре.

Правоохранители установили, что уставные капиталы всех четырех фирм сформированы за счет «отмытых» доходов «главной» харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне этого года.

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Укрінформ По материалам:

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