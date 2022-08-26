Суд арестовал корпоративные права еще четырех российских фирм почти на 72 миллиона — Finance.ua

Суд арестовал корпоративные права еще четырех российских фирм почти на 72 миллиона
Суд арестовал корпоративные права еще четырех связанных с россией предприятий почти на 72 млн грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры следственный судья наложил арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн грн. Они переданы в управление АРМА», — говорится в сообщении.
По данным следствия, конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка россии.
Установлено, что должностные лица упомянутых предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов средства путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями. В дальнейшем они использовали деньги для формирования уставного капитала предприятий.
Досудебное расследование осуществляется по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Как уточнили в Службе безопасности Украины, предприятия, корпоративные права которых были арестованы, занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины. Расположены они в Харькове, Львове и Днепре.
Правоохранители установили, что уставные капиталы всех четырех фирм сформированы за счет «отмытых» доходов «главной» харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне этого года.
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