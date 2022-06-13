Суд арестовал активы «Моршинской» Фридмана на 50 миллионов — Finance.ua

Суд арестовал активы «Моршинской» Фридмана на 50 миллионов

Сегодня 15:45 — Криминал

Суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн грн у компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из россии. Хотя БЭБ не называет его имени, по данным ЭП, речь идет о Михаиле Фридмане — российском олигархе, находящемся под санкциями США, ЕС и Британии.

В Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, «дочкой» международной группы IDS Borjomi International (входит в «Альфа-групп»). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды «Боржоми» в Украину, она представлена рядом брендов, в частности, водами «Моршинская» и «Миргородская».

Следовательно, по данным следствия, Фридман вместе с партнерами пытались избежать возможных санкций и национализации активов, поэтому по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные в Украине.

Читайте также Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы

По постановлению следственного судьи наложен арест на корпоративные права компании в виде ценных бумаг и денежных средств, являющихся долями уставного капитала предприятия на общую сумму 53,4 млн грн. По информации в распоряжении ЭП, речь идет о производителе вод «Моршинская».

Таким образом, говорят в БЭБ, попытка вывода активов из собственности российского олигарха предотвращена.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенного Фридманом и партнерами, проводится детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Напомним, в отношении другого бизнеса Фридмана в Украине, « Альфа-банк а Украина», также продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем. Ранее суд налагал ряд арестов на средства офшоров Фридмана и партнеров — в частности, на сумму 12,4 млрд грн и 470 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.