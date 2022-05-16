Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы — Finance.ua

Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы
Сегодня 18:31
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Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы
В Украине арестовали активы российского олигарха Михаила Фридмана.
Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в „Альфа-банке“ на более 12,4 млрд грн. Этоценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке», — отметила она.
Помимо этого, арестованы 469 миллионов гривен средств со счетов в «Альфа-банке», которые, по словам генпрокурора, готовились к выводу в россию.