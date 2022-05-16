Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы — Finance.ua

Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы

Сегодня 18:31

Более 12 миллиардов гривен российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» арестованы

В Украине арестовали активы российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в „Альфа-банке“ на более 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке», — отметила она.

Помимо этого, арестованы 469 миллионов гривен средств со счетов в «Альфа-банке», которые, по словам генпрокурора, готовились к выводу в россию.

«С легализацией особо не заморачивались. Например, оформили мнимый договор, по которому за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом», — рассказала Венедиктова.

Глава Офиса генпрокурора акцентирует: Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер.

«Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения», — отметила она.

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