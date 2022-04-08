Акционеры Альфа Банка должны искать выход, это может быть продажа другому собственнику — глава НБУ о санкциях США — Finance.ua
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Акционеры Альфа Банка должны искать выход, это может быть продажа другому собственнику — глава НБУ о санкциях США

Сегодня 19:40Казна и Политика
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Санкции США против российского Альфа Банка не распространяются на одноименный украинский банк, но Михаил Фридман, Петр Авен и другие совладельцы финучреждения должны искать выход из сложившейся ситуации.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью Экономической правде.
Он сообщил, что на 1 апреля в украинском Альфа Банке было сосредоточено около 48 млрд грн вкладов украинских физических лиц (6% от общего объема в банковской системе) и около 24 млрд грн средств бизнеса.
После введения санкций против владельцев украинского Альфа Банка, НБУ признал их деловую репутацию небезупречной и запретил использование ими права голоса.
«Альфа Банк — системно важный для украинской экономики. Наша задача действовать так, чтобы не пострадали миллионы украинских вкладчиков. Акционеры банка должны искать выход из сложившейся ситуации. Я не исключаю, что это может быть продажа другому владельцу. Но это должна быть продажа, которая не будет рассматриваться как попытка обойти санкции», — заявил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • ранее США объявили о санкциях против двух дочерей российского диктатора владимира путина, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков — Сбербанка и Альфа-банка. Эти санкции были введены после появления информации о зверствах российских оккупантов в Буче и других населенных пунктах Киевской области;
  • НБУ в марте признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4%) утратившими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке. Также в перечне его владельцев UniCredit SpA (9,9%), Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%);
  • 2 марта Альфа-Банк сообщил, что идут переговоры о передаче их доли, с крупными польскими и украинскими компаниями, а также с частными инвесторами.
По материалам: НВ
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