Субсидии: откуда Пенсионный фонд будет брать информацию о коммунальных платежах — Finance.ua

Субсидии: откуда Пенсионный фонд будет брать информацию о коммунальных платежах Сегодня 20:04 — Личные финансы

С 1 декабря 2022 года функции по назначению, начислению и выплате жилищных субсидий обеспечивает Пенсионный фонд Украины.

Об этом напомнили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, пишет ugorod.kr.ua.

Чтобы рассчитать субсидию, необходима информация о коммунальных платежах.

В соответствии с пунктом 50 Положения о назначении субсидий предоставители жилищно-коммунальных услуг по запросу Пенсионного фонда как уполномоченного органа в 5-дневный срок должны предоставлять необходимую для назначения субсидий информацию, в частности, относительно размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за такие услуги; размер взносов/платежей на оплату расходов на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги в таком доме; сумму задолженности, просроченной свыше трех месяцев (на дату предоставления такой информации) по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочее.

Информационный обмен предусмотрен через кабинет поставщика жилищно-коммунальных услуг на вебпортале Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

Украинцы, не имеющие достаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить после достижения 65 лет. Ежегодно в Украине повышаются требования к пенсионному возрасту. Так, в 2022 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно проработать официально 29 лет. Для тех, кто не имеет достаточного количества стажа, предусмотрена социальная помощь.

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