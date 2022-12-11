Субсидии: откуда Пенсионный фонд будет брать информацию о коммунальных платежах — Finance.ua

Субсидии: откуда Пенсионный фонд будет брать информацию о коммунальных платежах
С 1 декабря 2022 года функции по назначению, начислению и выплате жилищных субсидий обеспечивает Пенсионный фонд Украины.
Об этом напомнили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, пишет ugorod.kr.ua.
Чтобы рассчитать субсидию, необходима информация о коммунальных платежах.
В соответствии с пунктом 50 Положения о назначении субсидий предоставители жилищно-коммунальных услуг по запросу Пенсионного фонда как уполномоченного органа в 5-дневный срок должны предоставлять необходимую для назначения субсидий информацию, в частности, относительно размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за такие услуги; размер взносов/платежей на оплату расходов на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги в таком доме; сумму задолженности, просроченной свыше трех месяцев (на дату предоставления такой информации) по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочее.
Информационный обмен предусмотрен через кабинет поставщика жилищно-коммунальных услуг на вебпортале Пенсионного фонда.
Справка Finance.ua:
- Украинцы, не имеющие достаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить после достижения 65 лет. Ежегодно в Украине повышаются требования к пенсионному возрасту. Так, в 2022 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно проработать официально 29 лет. Для тех, кто не имеет достаточного количества стажа, предусмотрена социальная помощь.
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