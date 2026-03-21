Subaru выпустила лимитированную серию WRX Club Spec Evo

Subaru представила спецверсию WRX Club Spec Evo на 75 экземпляров
Компания Subaru выпустила ограниченную серию спортивного седана WRX под названием Club Spec Evo. Автомобиль создали в честь 60 тысяч проданных WRX в Австралии, а общий тираж модели составит всего 75 экземпляров.
Спецверсия базируется на модификации WRX tS Spec B и получила целый ряд дизайнерских изменений.
Наиболее заметной особенностью стал ярко-желтый цвет кузова, 19-дюймовые черные диски, золотые тормозные суппорты Brembo и большое заднее антикрыло.

В салоне установлены сиденья из ультразамши с желтыми вставками и контрастной прострочкой на руле, приборной панели и дверях. Каждый автомобиль также имеет индивидуальный номерной шильдик, подчеркивающий ограниченный тираж.
Технически модель не отличается от версии tS Spec B. Под капотом остается 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 271 л.с. и крутящим моментом 350 Нм.
Автомобиль оснащен полным приводом и предлагается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
В Subaru отмечают, что подразделение STI продолжает работать над новыми проектами, однако полноценная версия WRX STI для текущего поколения модели пока не представлена.
