Subaru выпустила лимитированную серию WRX Club Spec Evo
Компания Subaru выпустила ограниченную серию спортивного седана WRX под названием Club Spec Evo. Автомобиль создали в честь 60 тысяч проданных WRX в Австралии, а общий тираж модели составит всего 75 экземпляров.
Спецверсия базируется на модификации WRX tS Spec B и получила целый ряд дизайнерских изменений.
Наиболее заметной особенностью стал ярко-желтый цвет кузова, 19-дюймовые черные диски, золотые тормозные суппорты Brembo и большое заднее антикрыло.
Мощность осталась без изменений
В салоне установлены сиденья из ультразамши с желтыми вставками и контрастной прострочкой на руле, приборной панели и дверях. Каждый автомобиль также имеет индивидуальный номерной шильдик, подчеркивающий ограниченный тираж.
Технически модель не отличается от версии tS Spec B. Под капотом остается 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 271 л.с. и крутящим моментом 350 Нм.
Автомобиль оснащен полным приводом и предлагается с шестиступенчатой механической коробкой передач.
В Subaru отмечают, что подразделение STI продолжает работать над новыми проектами, однако полноценная версия WRX STI для текущего поколения модели пока не представлена.
